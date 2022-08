Sondaggi politici: la prima misurazione di Renzi e Calenda insieme. Valgono poco più del 5% Il Terzo polo non decolla secondo le prime stime. Lo stesso Renzi abbassa l’asticella: “10%? Non c’è un obiettivo numerico, c’è un obiettivo politico”

I sondaggi di questi tempi hanno meno probabilità di essere reali delle previsioni del divino Otelma

I soliti sondaggi basati su lo 0,000025% dei potenziali votanti ? Bah. Tutto come previsto: la propaganda anti-Terzo Polo prosegue potente e gagliarda! A fine settembre ci saranno delle sorprese, e non saranno piacevoli per i comunisti e fascisti all’italiana.

COMUNQUE! Un 5 e passa per cento comunque tolto alla destra.! Forza Renzi ,forza Calenda .I veri numeri il 26 settembre.I sondaggi danno i numeri complessi.! Voi siete numeri primi! Che bella la sondaggite!!!! Un altro frutto avvelenato lasciato da Berlusconi che li ha inventati per vincere nel ‘94.

P.s i sondaggi esteri danno il Terzo Polo molto più in alto, intorno al 15%, personalmente non credo né al 5% e né al 15, vedremo.

Ma guarda! Si fa un sondaggio, appena appena all’inizio della campagna elettorale, e fra tutti (compreso quelli dei grandi partiti) il risultato che viene messo in evidenza è quello del duo Renzi – Calenda! Valgono “appena il 5%”.Trovo evidente il tentativo di influenzare l’opinione pubblica ed impostare i futuri dibattiti sulla inutilità del loro voto. Dalle parti mie si dice: “Ma quanto li temono, e quanto gli brucia!”.

Bene il PD e FDI primo e secondo partito nei loro sondaggi,gli Italiani non sono stupidi hanno compreso che dare le Chiavi di Palazzo Chigi a dei neofascisti o sinistroidi senza idee,sarebbe una catastrofe per L’Europa intera . L’Italia e’ una Repubblica democratica, nata dalla resistenza e fondata sul lavoro e continuerà’ ad esserlo! il TERZO POLO E LA SALVEZZA DEL ITALIA ANCHE SE DENIGRATO E SNOBBATO DAI SONDAGGISTI.

Capisco che diano fastidio però il 5% per un soggetto politico nato l’altro ieri e ancora privo di una identità e di una visibilità, non è affatto poco! Con una buona campagna elettorale e un programma serio, secondo me il 10-15 spero un 20% potrebbero raggiungerlo.

Nonostante che per i sondaggisti calendarenzi siano inaffidabili (11 milioni di volte mai con renzi e stai sereno) spero proprio che raddoppino o tripicano ai danni di pd& forzaitalia, ormai alla merce’ della romana, se dovesse accadere tutto questo la vittoria dei destronsi sarebbe molto più dubbia.

L’unica previsione elettorale sensata che si potrebbe fare riguarda la percentuale di cittadini che si recherà a votare: sarà ancora di poco sopra o addirittura sotto il 50%?

Per il resto solo tristezza e sconforto di fronte alle follie populiste di destra e sinistra…un esempio su tanti che qualche o più dubbi mi danno: possibile che dal PD nessuno si sia sentito nemmeno di avanzare un’ipotesi di incostituzionalità sulla cosiddetta ‘flat tax’ leghista al 15%, incomprensibilmente riservata alle sole partite Iva con redditi Irpef inferiori a 100.000 euro?

Non è una soglia solitamente alta per gli scaglioni italiani, dato che i lavoratori dipendenti con simili redditi pagherebbero il 45% di tasse per una buona parte dei loro guadagni, con una medi si presume del 38% di aliquota?

D’altro canto la precedente soglia di 65.000 euro per la medesima ‘flat tax’ discriminatoria tra i cittadini contribuenti è stata confermata anche dal governo ancor oggi in carica, con il PD in maggioranza…ok sono i tradizionali .Pagamenti i cadreghe, si accetta anche a rate basta che siano CADREGHE. MA ORA BASTA PRENDERE PER IL CULO IL POPOLO.

Mentre la Meloni non dorme la notte assillata dalla gravezza di un ruolo che forse le hanno cucito addosso pensa come fingersi democratica e scamparla, Salvini sbandato come sempre cerca di capire che succede e Berlusconi, il putiniano di ferro delira di flat tax e salvacondotti ai salvati dal gabbio. LA GERMANIA dichiara di avere riserve di gas SOLO per tre/quattro mesi…Questa da Cittadino comune mi sembra la più grave notizia della settimana. In confronto i politicanti di cui sopra e le loro baruffe sono da cabaret!

I sondaggi di questi tempi hanno meno probabilità di essere reali delle previsioni del divino Otelma ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo