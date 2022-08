LA DITTA IN COMBUTTA CON I MEDIA VOGLIONO CREARE CONFUSIONE La contraddizione in cui sono caduti sia Calenda che Letta

Da giorni i media e Enrico #Letta e i massimi dirigenti del PD passano il tempo ad attaccare (anche sul piano personale) il #TerzoPolo.

E menomale che dovevano “combattere contro la destra fascista”.Cosi sostenevano quelli della DITTA PD. SUI MEDIA LI CONOSCIAMO DA MOLTO TEMPO,FINANZIATI PER DENIGRARE.

Ragazzi, cambiate mira… che, come al solito, avete individuato il nemico sbagliato.

La dialettica MEDIATICA tra di loro presenta aspetti assai seri e ambigui che riguardano il dibattito politico mediatico che non da oggi attraversa la sinistra e destra Italiana politica mediatica giornalistica e televisiva.

Vorrei far osservare che forse nei media si tende a sopravvalutare la figura di Letta. A me sembra soprattutto uno che ha cercato di fare il furbo senza averne le capacità. Del resto mi sembra anche sopravvalutato il suo “riformismo”. Forse avete dimenticato che, poco tempo dopo la sua nomina, parlava esplicitamente del trio del futuro: lui, Conte e la Schlein. Per ora ha la Schlein, presto, io credo, riavrà anche Conte.

Calenda e’ padrone dei propri meriti e errori,Letta no.Letta e’ ostaggio delle faide interne al partito.Ogni sua iniziativa(se ne ha)passa sotto le forche caudine dei vari Franceschini,Boccia,Bettini e chissà’ forse anche di D’Alema.Questo è chiaro a tutti vero!. Semmai l’elenco è incompleto. Occhio a Bettini! Meditate, gente: fate come il sottoscritto, che ha meditando da un pezzo!

La DITTA! Calenda e Renzi inaffidabili! perchè? forse perche non si prestano ai gichetti di furbetti che prima di firmare l’intesa danno l’impressione che le alleanze finiscano lì e il giorno dopo aggiunge quelli che aveva assicurato sarebbero rimasti fuori e che si sono lanciati in affermazioni ironiche, che io ho visto come insulti, tipo Calenda va educato, Bonelli, o invitato ad acquistare l’agenda Draghi in edicola, Fratoianni, se questi dovevano essere nella coalizione minimo scappare subito.

Quanto a Renzi LA DITTA dimantica che Renzi ci ha messo la faccia a partire da Conte 1 per mandare a casa la Lega, poi in Conte 2 quando Zingaretti diceva o Cone o morte, per fortuna che anche qui Renzi ha resistito con il risultato che è stato determinante per l’arrivo di Draghi.

DOVE SONO LE CONTRADIZIONI ? CARI MEDIA E DITTA. Potreste spiegarci meglio il vostro punto di vista con qualche esempio? Un così interessante punto di vista merita di essere capito meglio. Si prendete tutto il tempo che ritenete necessario esempi reali non farlocchi come e vostra abitudine.fatti per indotrinare i soliti e tanti boccaloni ITALIANI. Aspetto fiducioso la vostra illuminazione.

LA DITTA IN COMBUTTA CON I MEDIA VOGLIONO CREARE CONFUSIONE La contraddizione in cui sono caduti sia Calenda che Letta ultima modifica: da

