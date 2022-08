La premier finlandese si scatena, è polemica: “Sono una ragazza e mi diverto: è vietato?”

Le critiche alla prima ministra della Finlandia per il video in cui si diverte a una festa.Sanna Marin è stata accusata di svolgere in maniera superficiale il proprio incarico, lei si è difesa dicendo che era un evento privato.E “Sono una ragazza e mi diverto: è vietato?”

“video diffuso dalla stampa scandalistica che la ritrae mentre balla e si diverte a una festa PRIVATA”. Per me, a partire da questo punto, non ha più rilevanza alcuna.Povero me, credevo che i politici fossero da giudicare per il loro operato e non per quello che fanno nel loro tempo libero, premesso che non infrangano nessuna legge. Se questi sono i metri di giudizio, non so quanti possano scamparla. Purtroppo questa mentalità bacchettona è stata anche spinta da quelle frasette stile Aldo Moro sull’uomo di Stato sempre in giacca e cravatta. Cose comprensibili negli anni ’70, ma intollerabili oggi. In privato anche gli uomini e le donne di Stato rimangono uomini e donne: e hanno il sacrosanto diritto di divertirsi.

Stanno veramente criticando la premier che si diverte ballando e alzando un po‘ il gomito ad una festa privata? Sottolineo privata. Quindi secondo i critici un premier in quanto tale non può divertirsi nel tempo libero? Non so più cosa pensare, ho finito gli insulti. Il fatto di essere giovane e pure donna a qualcuno non va giù: il capo di stato perfetto per loro deve essere per forza anziano e uomo e se non è anziano deve fare la vita da anziano.

Trovo terribile che anche in paesi più seri del nostro si cominci a saccheggiare i social network a scopo di polemica politica… ci pentiremo amaramente della rinuncia alla privacy che abbiamo implicitamente accettato quando abbiamo cominciato ad usarli. Le accuse a Marin mi appaiono abbastanza pretestuose e fanno sembrare chi le cavalca un bacchettone di altri tempi… ma parecchio indietro nei tempi visto che quarant’ anni fa De Michelis frequentava le discoteche anzi scriveva guide sulle discoteche italiane. Ci provano in tutti i modi a far sembrare una colpa essere giovani ed indipendenti. È dura a morire l’idea che il potere debba essere detenuto da una stretta cerchia di ingessati bigotti, che predicano contegno e moderazione per gli altri, ma nel loro piccolo mondo possano abbandonarsi alle peggiori nefandezze.

Da notare che il party è avvenuto diverse settimane fa. Chissà com’è che è venuto fuori adesso…Mi sono fatto un giro sui commenti online dei lettori all’articolo sull’Helsingin Sanomat, il principale quotidiano nazionale finlandese, ed almeno i primi 25 (ognuno con diverse centinaia di ‘like’) erano tutti del tono che se era una festa privata e non è stato commesso nessun reato, non c’è proprio nulla da discutere, anzi brava Sanna che osa vivere come una persona normale.Questo anche da lettori che si professano avere idee politicamente molto diverse dal primo ministro. Se c’era un velo di critica, era un invito a fare attenzione a scegliersi le compagnie.

E! Sono d’accordo con la maggior parte degli utenti sulla linea generale (ciascuno si senta libero di svagarsi come crede, anche un/una premier)

Forse sbaglio o forse perche non cera (farina) ma non posso fare a meno di notare che nei commenti si ignora un dettaglio fondamentale: la “gang della farina”.

Mi sembra di capire che l’utilizzo anche privato di cocaina sia un illecito penale in Finlandia, e a mio avviso rappresenta un grosso problema per due motivi: per l’illecito in sé e perché è totalmente inopportuno che alla guida di un Paese ci sia una persona che fa uso di sostanze stupefacenti pericolose come la cocaina. Se farina non ne girava,e girava solo alcol!Fa bene a divertirsi e non fa niente di male nel video. Ma cosa c’è di molto diverso dal video di Salvini al Papeete? Al tempo, la maggioranza dei commenti andava in direzione esattamente opposta (“il ministro dell’interno in mutande”), e secondo me erano sbagliati quei commenti, non questi. Insieme ai destronzi sono tornati a galla i bacchettoni della pubblica morale. Con un grosso aiuto del coronavirus, che a quanto pare è stato venduto come una punizione per i nostri costumi libertini non solo da noi, ma anche in Finlandia. Si continua a raccogliere quello che abbiamo (anzi hanno) seminato.

La premier finlandese si scatena, è polemica: “Sono una ragazza e mi diverto: è vietato?” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo