MA PERCHE TUTTI SI SCANDALIZZANO PERCHE C’è CHI SOSTIENE CHE VOGLIONO PROSEGUIRE CON L’AZIONE DEL GOVERNO DRAGHI? PER RIFORMARE E CON CIO’ IL RISANAMENTO DELLA NOSTRA ITALIA VI FA SCHIFO?

Calenda dice di volere Draghi come presidente del Consiglio.Lo ha detto nel corso della presentazione del programma della coalizione di Azione e Italia Viva. Apriti cielo sembra il peggior scandalo attuale italiano.

Il Governo Draghi era un governo di Unità Nazionale, un Governo Tecnico, un Governo del Presidente… qualsiasi formula vogliate trovare per definirlo, era un esecutivo che si reggeva su una maggioranza che andava da LeU (e poi solo Articolo 1) fino alla Lega.

L’azione del Governo Draghi era necessariamente un procedere attraverso una continua serie di bilanciamenti e compromessi per accontentare (o scontentare meno) le varie forze politiche che lo contenevano.

Draghi era per prestigio, curriculum e postura personale, l’elemento di mediazione che metteva tutto in bilanciamento.

Ma -appunto- esistendo un programma di governo vero e proprio, Agenda Draghi e se Calenda lo afferma, non cadrebbe in una contraddizione peggiore del suo rifiuto delle alleanze già sottoscritte. Perche l’agenda draghi è la messa in pratica del pnrr, comprese alcuni interventi quali la riforma della giustizia civile e la legge sulla concorrenza.Il governo draghi di fatto è caduto su quest’ultima perché lega e fi appoggiavano tassisti e balneari.

detto questo, se la linea del terzo polo è questa, vedo molta differenze con quello che vuol fare il pd prima e ora (visto che in coalizione con si e verdi che erano all opposizione del governo draghi)

Perché in realtà il Governo Draghi non era l’ammucchiata o campo largo che voleva il PD,ERA UN GOVERVO D’ENERGENZA NAZIONALE CHE CERCAVA DI ATTUARE IL PNRR E DI RIFORMARE FINALMENTE L’ITALIA. E lo dico con il massimo rispetto per l’azione di Draghi e per chi lo ha sostenuto . TALE STRADA CHE VUOLE PROSEGUIRE IL TERZO POLO. Sia anche detto che il “buon senso” in politica, l’ho sentito usare da tutti, ma proprio tutti. Ovviamente ciascuno lo intendeva in modo diverso.

MA PERCHE TUTTI SI SCANDALIZZANO PERCHE C'è CHI SOSTIENE CHE VOGLIONO PROSEGUIRE CON L'AZIONE DEL GOVERNO DRAGHI? PER RIFORMARE E CON CIO' IL RISANAMENTO DELLA NOSTRA ITALIA VI FA SCHIFO?

