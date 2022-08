Renzi “Sogno Draghi, ma se Meloni avrà numeri saremo opposizione leale”

Meloni e Salvini non sono un pericolo per la democrazia: quando si vota, è sempre una festa della democrazia. Meloni e Salvini sono un pericolo per l’economia, non per la democrazia: hanno fatto promesse assurde, irrealizzabili, flat tax insostenibili e ingiuste. Rimettiamo in fila i fatti e diciamo le cose come stanno: se vincono loro non perderete la vostra libertà. Al massimo perderete i vostri risparmi.

Matteo Renzi

“Sogno e spero che il prossimo presidente del Consiglio sia Mario Draghi e non Giorgia Meloni, ma se lei avrà i numeri staremo lealmente all’opposizione come è giusto che sia…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a 24 Mattino Estate su Radio 24. “Non mi strappo i capelli sul presidenzialismo, chi dice che è una minaccia per la democrazia allora intende dire che Usa o Francia non sono paesi democratici, che è una follia”. “Io parteggio per il sistema del cosiddetto sindaco d’Italia, ma finchè c’è questo sistema elettorale tocca al Parlamento decidere ed è lì che si fanno le maggioranze…”.

IERI, in Senato, abbiamo presentato con Italia Viva il nostro programma in vista delle elezioni del 25 settembre. Abbiamo tre obiettivi principali: favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile, allargare le opportunità per tutti e semplificare radicalmente la vita ai cittadini.

Con la presentazione del nostro programma abbiamo risposto a quel “ Siete pronti? ” di Mario Draghi. Noi lo siamo. Né la coalizione di destra, né la coalizione di sinistra lo sono e nessuno dei due potrà governare.



La destra è divisa: dai programmi irrealizzabili alla classe dirigente improbabile che vuole proporre alla guida del Paese. La sinistra è senza un programma comune e dice tutto e il contrario di tutto.



Gli italiani non devono dimenticare: Draghi è caduto per l’invidia di Conte e la paura di Salvini dell’aumento dei consensi per Meloni. Non esiste il voto utile, questa partita la giochiamo apertamente. Azione e Italia Viva sono gli unici ad avere la stessa collocazione in Europa e un programma serio e coerente.Mi rivolgo agli italiani stufi di alleanze fatte solo per ottenere seggi sicuri. Non faremo promesse mirabolanti che alla fine si riducono a essere tutte balle. Il nostro obiettivo è semplice: se gli italiani ci daranno fiducia, chiederemo a Draghi di restare, sostenuto da un forte perno liberale e riformista. È tempo di diventare un Paese serio, di superare il bipopulismo. Per questo da noi non arriveranno promesse, ma solo soluzioni realizzabili. Il 25 settembre vota l’Italia, sul serio.

