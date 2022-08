SIAMO SOLO AL INIZIO E GIA SI VEDE UN evidente violazione della Par Condicio

È evidente la violazione della Par Condicio, gli elettori non hanno potuto conoscere dalla viva voce del leader Calenda la presentazione del programma elettorale della coalizione, mentre ai partiti di destra è stato riservato il 50% degli spazi di parola: che aspetta ancora l’Agcom a intervenire?È evidente che chi è disonesto verso qualcuno è disonesto anche verso i propri sostenitori perché nasconde la realtà. Realtà di cui han una grandissima paura.Ma chiedo! Ma non si può fare niente di concreto perché tutto questo termini e ci sia una corretta visibilità per tutti i quattro poli? Occorre agire sfruttando tutti gli strumenti legali esistenti . Occorre farlo presente in trasmissione chi fra i nostri riesce ad avere in microfono.ALTRIMENTI! Raccontarcela fra noi non serve a nulla e l’agcom da come si puo notare non pa gli interessi del utente, ma del potere,e non sono ancora al governo. SIAM MESSI BENE VORO. VOGLIAMO CHE CAMBI ANCHE QUESTO MODO DI FARE! BASTA VOTARE IN MASSA #ITALIAVIVA O IL TERZO POLO. OK LO SO CHE E COME URLARE AL VENTO O PARELARE AD UN SORDO,MA IO CI PROVO,E NON SI SA MAI CHE VISTA LA SITTUAZIONE NON TANTO DEMOCRATICA,QUALCUNO MI ASCOLTI.IO SPERO E CREDO CHE SAREMO LA MAGGIORANZA. LA SPERANZA E L’ULTIMA A MORIRE,E PROVAR A SVEGLIARE I DORMIENTI E I SORDI NON NUOCE, AL MASSIMO TI MANDANO A CAGARE,MA SAPRANNO A COSA VANNO IN CONTRO. AUGURI ITALIA.