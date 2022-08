Carlo Calenda al veleno contro Luca Telese: “Renzi ha detto una cosa sola”

A In Onda su La7 Carlo Calenda al veleno contro Luca Telese che riportava la doppia lettura del leader di Italia Viva: “Renzi ha detto una cosa sola”

Va in scena a In Onda su La7 un onesto e icazatissimo Carlo Calenda, fumantino e al veleno contro Luca Telese: “Renzi ha detto una cosa sola”.

Ma cosa è successo? Che candidato e giornalista sono andati in forte disaccordo sullo scenario “ispirato” dalle parole di Matteo Renzi alla Versiliana.Il tema era quello degli scenari per il dopo voto e l’incipit della “lite” televisiva è arrivato da un intervento di Matteo Renzi alla Versiliana.

Carlo Calenda al veleno contro Luca Telese

In quel frangente il leader di Italia Viva l’ha messa doppia per il Terzo Polo: o l’appoggio dall’opposizione a un governo nuovo che fa bene le cose oppure una mossa per “togliere ossigeno” nel caso in cui il nuovo esecutivo uscito dalle urne del 25 settembre non dovesse funzionare. Un po’ come accaduto con il governo Draghi o con quello che Marco Travaglio, attribuendolo proprio a Renzi, chiama il “Conitidio”, cioè la defenestrazione per mano di Italia Viva di Giuseppe Conte.

Renzi “infermiere o killer”, e scoppia l’inferno

La frase colou è stata: “A me va bene tutto ma la presa per i fondelli mi urta“. Poi Telese incalza: “Ma tutti hanno capito che le cose andranno in questo modo dalle parole di Renzi”.

La replica di Carlo Calenda è stata netta e decisa, all’insegna del “non mi contraddica e basta balle cercando di creare astio tra me e renzi”: “(Renzi) Ha detto aiuteremo il governo dall’opposizione non ha detto altro“.

Renzi “Sogno Draghi, ma se Meloni avrà numeri saremo opposizione leale”

Quesro ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi

Renzi prosegue “Sogno che il prossimo presidente del Consiglio sia Mario Draghi e non Giorgia Meloni, ma se lei avrà i numeri staremo lealmente all’opposizione come è giusto che sia…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva,queste le parole di Matteo Renzi alla Versiliana.

Matteo Renzi, a detto pure caro TELESE “Non mi strappo i capelli sul presidenzialismo, chi dice che è una minaccia per la democrazia allora intende dire che Usa o Francia non sono paesi democratici, che è una follia”. “Io parteggio per il sistema del cosiddetto sindaco d’Italia, ma finchè c’è questo sistema elettorale tocca al Parlamento decidere ed è lì che si fanno le maggioranze…”. SIGNORI MEDIA TELEVISINI E GIORNALISTI. BASTA BALLE, BASTA CREARE CONFUSIONE NEL POPOLO. SERVE INFORMAZIONE? SI! MA QUELLA REALE ONESTA ATTUALE DEMOCRATICA. POI IL POPOLO SARA IN GRADO DI DECIDERE SECONDO COSCIENZA,E SENZA CONDIZIONAMENTI. CHI HA PAURA DELLA VERITA E DIFFONDE FALSITA SICURAMENTE NON E DEMOCRATICO E NON FA IL BENE DEL ITALIA.

