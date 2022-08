È evidente che chi è disonesto verso qualcuno è disonesto anche verso i propri sostenitori perché nasconde la realtà. Realtà di cui han una grandissima paura.

Il bello rimane che il confronto lo aveva richiesto per primo Calenda,e con tutti i partiti o leader delle coalizioni, ma sembra che la Rai e Bruno Vespa abbiano altre preferenze politiche. Al diavolo i regolamenti che si fanno osservare solo a qualcuno. Vengono sempre adottati due pesi e due misure da parte dei “poteri forti” .

Gentile presidente Barachini,

oggi il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, denuncia pubblicamente che i leader delle coalizioni di sinistra e destra, Enrico Letta e Giorgia Meloni, starebbero esercitando pressioni sulla Rai, in particolare su un conduttore affermato e autorevole come Bruno Vespa, per mettere in onda un confronto elettorale riservato esclusivamente a loro due.

Se fosse confermato, sarebbe una gravissima ingerenza sull’autonomia del servizio pubblico e costituirebbe una violazione pesante della Par Condicio, perché le coalizioni in campo che hanno rappresentanza parlamentare sono 4 e non 2: oltre a destra e sinistra ci sono il Terzo Polo guidato da Calenda, che vede l’alleanza di Italia Viva di Matteo Renzi e Azione, e il Movimento 5 stelle guidato da Conte. Invitare solo 2 coalizioni su 4 significa falsare la corretta rappresentazione della campagna elettorale ed escludere chi rappresenta, sia in Parlamento che nei sondaggi, una quota molto rilevante di elettorato.

Le chiedo di intervenire, in qualità di presidente della commissione di Vigilanza, affinché la Rai e l’Agcom diano immediato riscontro alla denuncia avanzata pubblicamente dall’onorevole Calenda, per tutelare l’informazione pubblica e ristabilire il corretto svolgimento della campagna elettorale.