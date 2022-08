Il terzo polo è l’unico in grado di portare avanti il riformismo e gestire con competenza il pnrr e molto altro.#ItaliaSulSerio

A DESTRA E A SINISTRA SON ZUPPA E PANBAGNATO, LETTA E MELONI COME I LADRI DI PISA. Letta e Meloni vogliono fare della campagna elettorale una scampagnata personale a numero chiuso. Vogliono usare i media e il servizio pubblico radiotelevisivo come fosse cosa loro escludendo di confrontarsi con chiunque altro. Segno che hanno paura degli elettori sempre più tentati di sottrarsi al ricatto o loro o niente altro. Sono l’immagine plastica dell’Italia bloccata, ferma da anni e costretta a scegliere tra zuppa e pambagnato. Una prepotenza prima ancora che una truffa informativa ai danni degli elettori. Un bipolarismo coatto che è una forma di autoritarismo vigliacco. Il servizio pubblico deve escludere chi non accetta il confronto diretto. Se entrambi hanno paura di perdere voti nel confronto con gli altri sono come i ladri di Pisa, che litigavano di giorno e andavano a rubare insieme di notte.

MA GENTE IL MEGLIO NON È MAI MORTO.PER UN #ItaliaSulSerio

L’idea di rimodulare il PNRR, forse non solo quello italiano, è fondata.

Il fatto che l’abbia posta Meloni, peraltro in modo istituzionalmente corretto, cioè facendo riferimento ad una clausola che lo rende possibile col verificarsi di fatti straordinari intervenuti dopo la firma, non può fare velo all’esigenza almeno di una verifica interna e di un dialogo, schietto e positivo, con gli altri Paesi dell’UE.

La guerra, sopratutto l’aumento esponenziale delle materie prime, hanno di certo alterato i costi di previsione dei progetti.

Chi ha fatto questo mestiere sa che iniziare ad eseguire sapendo già che i soldi non basteranno creerà grandi problemi in seguito. E questo è solo un eufemismo.

Può darsi che questo non sia percepito come un punto programmatico popolare.

Invece lo è, eccome, perché un problema al PNRR si riperquoterebbe negativamente su tutti gli altri punti programmatici che richiedono spesa.

Il punto politico, dunque, non è contestare Meloni, ma il fatto che, ammesse in ipotesi le sue migliori intenzioni, non sarebbe in grado di gestire un processo del genere in UE.

Per sua inesperienza e mancanza di credito internazionale, ma soprattutto per la sua evidente incapacità di saper gestire il prevedibile assalto alla diligenza UE di Salvini e dello stesso proprio gruppo europeo dei conservatori antieuropei che presiede.

Dunque occorre distinguere tra il porre una questione giusta e l’inaffidabilita’ a risolverla da parte di chi, come Meloni, la pone.

Inadatta a governare, questo è il problema di Meloni. E i suoi alleati non sono migliori.

A chi ci chiede cosa significhi l’agenda Draghi, questa è la risposta radicata nel merito dei problemi reali da affrontare.

L’interruzione traumatica del governo Draghi per meri calcoli di alcuni partiti, M5S e destra – sinistra estremista, sta già producendo danni.

È rimasto solo il Terzo Polo a curare quell’eredita’ positiva e a proporre la ripresa di quel programma.

Questo fa del voto al Terzo Polo l’unico utile per il Paese.

Agli altri resta il solito Kaos.

Per questo vale la pena tentare di cambiare verso: il meglio non è mai morto.#ItaliaSulSerio

Il terzo polo è l'unico in grado di portare avanti il riformismo e gestire con competenza il pnrr e molto altro.#ItaliaSulSerio

