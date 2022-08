Le fumisterie dei partiti e la concretezza di Draghi

DALLE PARTI DELLA SINISTRA: inginocchiati… ti ammazzo… me te compro…. Meloni folle …. Meloni togli la fiammella di Almirante che campeggia nel simbolo di Fdi …Berlusconi sei patetico….Salvini sei casciarone incompetente …volete distruggere la costituzione … con voi al governo avremmo avuto 400.000 morti in più per Covid.

DALLE PARTI DELLA DESTRA: noi siamo patrioti, voi andate screditando gli italiani all’estero….vi ammassate tra di voi non per un programma, ma solo per avversità contro di noi…chiedete i voti non per voi ma contro di noi ….fate i sarti per ricucire tra di voi ma ricucite un buco e ne aprite altri 100…. Avete governato quasi continuamente per anni e avete prodotto solo danni ….

DI FRONTE A QUESTE FUMISTERIE DA SUBURRA ROMANA, c’è un signore che, seppur dimissionato, con tenacia e competenza, in silenzio, continua a lavorare per tutti, anche per loro. I numeri dicono che l’Italia cresce più e meglio di molti partner come Germania e Francia. I numeri dicono che DRAGHI ha lavorato e sta ancora lavorando con una direzione chiara e atti conseguenti con l’obiettivo di assicurare agli italiani una crescita costante e tale da annullare gli effetti perversi indotti dalla montagna di 2.700 miliardi di debito pubblico. Con la sua opera il Paese ha realizzato nel 2021 un aumento storico del Pil del 6,6% e, nel primo semestre di quest’anno, un altro più 3,4% già acquisito. Conseguentemente il rapporto tra indebitamento e prodotto interno lordo è sceso e mantenuto sotto il 147% annunciato. Non sono numeri astratti. Rappresentano sicurezza finanziaria e credibilità internazionale del paese, aspetti che consento di non affondare.

TORNANDO ALLE SUDDETTE FUMISTERIE, non bastando i gesti, le azioni, le parole da suburra romana, i partiti stanno sabotando l’azione di Draghi con programmi e promesse da paese dei balocchi: aumento sconsiderato delle pensioni, riduzioni fantasiose delle tasse, aumenti di stipendi, assunzioni, assistenzialismo straccione.

Elettori avveduti possono constatare che partiti di tal fatta stanno solo comprando il consenso e portando il paese verso un futuro sudamericano.

Le fumisterie dei partiti e la concretezza di Draghi

