Perché in Italia non ci sono spot elettorali in tv.

QESTO E IL MIO SPOT ELETTORALE DAL MIO BLOG. NON E TELEVISIVO MA DAL WEB! MA SPERO CHE ARRIVI AL POPOLO ITALIANO.

Sono sostanzialmente vietati da 22 anni per una legge che voleva impedire a Silvio Berlusconi un enorme vantaggio competitivo.E.Io ringrazierei D’Alema per quella legge non tanto per aver limitato il potere del berlusca (abbiamo visto che non è servito a nulla), ma piuttosto per averci risparmiato ore di sofferenze in TV.

MA COMUNQUE ! La par condicio non è mai stata applicata veramente, diversi analisi hanno dimostrato che durante le campagne elettorali lo spazio dedicati ai vari partiti è sempre stato ben lungi dall’essere equamente distribuito, sempre a discapito dei partiti più piccoli.

Riguardo poi a punti e apunti come “I registi ed i conduttori sono altresi’ tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi’ da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.”… credo che, se davvero si volesse far rispettare punti come questo, il 99% dei talk show dovrebbero chiudere.QUESTO E IL GROSSO PROBLEMA MEDIATICO.CIAO

Perché in Italia non ci sono spot elettorali in tv

