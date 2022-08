Servono confronti televisivi tra leader politici in Italia.

Gli ultimi per le elezioni politiche si tennero nel 2006 con Berlusconi e Prodi: servono avrne altri prima del voto di settembre.

OK SERVONO ACCORDI! ED E QUI CHE STA IL PROBLEMA! PERCHE.

Sarebbe bello avere un confronto in cui il moderatore, piuttosto che chiedere dei progetti e provvedimenti futuri, elencasse quanto fatto dalle forze politiche in occasione dei precedenti governi da loro guidati o sostenuti. Sarebbe molto più istruttivo. E capiremmo in pochi minuti la fondatezza di certe promesse odierne, tipo la miracolosa flat tax.

SI SERVIREBBERO REGOLE E ACCORDI! MA!

Chi é quarto nei sondaggi, pensa che i dibattiti debbano includere 4 partiti/coalizione.

Chi é secondo nei sondaggi, pensa che sia meglio una sfida a due.

Chi é primo nei sondaggi, ritiene che un monologo sarebbe la scelta migliore.

Ognuno cerca sempre di fissare le regole in base al proprio tornaconto contingente, sapendo che la volta dopo saranno cambiate di nuovo. Nonostante non mi piacciano come politici, devo riconoscere che Renzi e Tremaglia siano stati i soli a proporre delle leggi elettorali che avvantaggiassero i proprio avversari.

BASTEREBBERO CINQUE DOMANDE.

La prima domanda: su che cosa ritenete che le vostre posizioni non potranno mai convergere?

(sottinteso: e allora come diamine sperate di regolare quelle faccende?)

La seconda domanda: nel dettaglio, perché?

(per tagliare la testa alle ideologie e affrontare la faccenda coi numeri… e vedere quanto sono capaci nel loro lavoro)

La terza domanda: quali modifiche, costituzionali o meno, apportereste?

(così si evitano sorprese e si sa, in caso opposto, cosa non è stato fatto: presidenzialismo, bicameralismo, legge elettorale, ecc.)

La quarta domanda: qual è il provvedimento a cui tenete maggiormente?

(per vedere se tutto quel crederci è sensato e fondato, oppure solo colore su una bandiera)

La quinta ed ultima domanda: quanto tempo pensate vi serva per ottenere i vostri risultati sul piano legale, e quali prevedete saranno questi sul piano economico?

(perché mica votiamo per fallire… o almeno, la smetterei) non c’è bisogno di fare quelli super-partes, lo siamo.

Sarebbero fondamentali due cose: le seconde domande e un minimo di fact checking (oltre al divieto di sparate stile B a fine di tutto). Nei dibattiti per le primarie PD tanti anni fà qualcosa di simile si era visto, e la qualità del confronto era stata molto alta – con un Pippo in una forma colossale.

Ovviamente ai candidati non piace nessuna delle due cose e faranno di tutto per impedirle, rendendo il confronto una specie di comizio a più voci.

Ok! e chiedere ma! Il confronto di quest’anno potrebbe anche prevedere il solo Mario Draghi in studio che si siede sistematicamente su 4 sedie diverse, da sinistra verso destra, e risponde alla stessa domanda quattro volte…

Servono confronti televisivi tra leader politici in Italia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo