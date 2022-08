È valzer di nomi Ma a quando i programmi?

Un valzer di nomi da far girare la testa agli addetti ai lavori, figuriamoci agli elettori. Per la maggior parte spaesati dal nuovo sistema accorpa-province. Le ultime ore, prima della scadenza per la consegna delle candidature, saranno le più frenetiche. Dal centrosinistra al centrodestra è la saga del ribaltone al fotofinish tra personaggi che appaiono e scompaiono quasi a sorpresa. Tutti fantastico, forse anche fisiologico. Ma quando si inizierà a fare davvero sul serio? Agli ITALIANI oltre alla forma interessa il contenuto… I temi di cui parlare – dal carovita in giù – sono tanti, infiniti e infinitesimali rispetto al tempo che ci divide dal 25 settembre. Speriamo di sfruttarlo bene.

MA! ARRIVA IL TERSO POLO CON #ItaliaSulSerio Finalmente una proposta concreta e sincera. Ammettete che con le attuali leggi sul lavoro non è più ragionevole fare il lavoratore dipendente, è legale licenziare senza giusta causa, vendere il lavoro degli altri (alla faccia della lotta al caporalato), fare contratti a termine senza reale giustificazione produttiva, assumere, sempre a termine, a part-time involontario…. resta però la possibilità di emigrare. se siete giovani formati (a spese di tutti) facilmente troverete lavoro in altri paesi, se invece volete restare qui vi conviene mettere su un’attività per conto vostro, consiglio da “riformisti” che di lavoro se ne intendono.

ITALIANI NON FATE I GNORRI! IL PROGRAMMA DEL TERZO POLO #Italia SulSerio

A differenza di tutti gli altri il programma del Terzo Polo non è un elenco di promesse irrealizzabili, per mancanza di coperture finanziarie, slegate da una strategia di rilancio complessivo del Paese, ma l’indicazione di azioni concrete, con misure attuative, con l’indicazione dei costi e delle fonti di finanziamento.

Un programma di governo scritto da persone competenti e responsabili, che dice chiaramente agli elettori cosa serve fare e cosa si può o non si può fare.

Votare non è partecipare a un sondaggio d’opinione, ma è condividere una responsabilità di governo del Paese.

Il Terzo Polo scommette sulla capacità degli elettori di condividere questa responsabilità collettiva.

É questo metodo nuovo l’unica vera novità che può aiutare il Paese ad affrontare le crisi da risolvere

Ma mentre il terzo polo #ItaliaSulSerio, presenta l’unico programma elettorale efficace e realistico, la strategia di Letta appare sempre più chiara.

Il PD si prepara a perdere, cosa che poteva essere non scontata se avesse scelto una linea unitaria attorno all’agenda Draghi, candidandosi ad una opposizione squinternata, tra la riproposizione di una alleanza col partito di Conte, e il pungolo dei massimalisti filoputiniani, anti Nato, anti UE e anti Draghi.

Si può sbagliare proponendo come alternativa alla destra una non coalizione di governo, ma sbagliare anche una ipotesi di opposizione unitaria nei contenuti non solo garantisce alla destra la vittoria, ma le assicura anche una stabilità di governo che non si merita.

Unico obbiettivo blindarsi con quattro amici all’opposizione.

Un capolavoro politico il cui disastro non riescono neanche a vedere e imaginare.

È valzer di nomi Ma a quando i programmi? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo