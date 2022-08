Amaro lucano. La Regina cade sul post antisionista, si riapre lo scontro nel Pd. Gli under35 capilista sono una disgrazia. Ritirate la candidatura, finché siete in tempo. Dopo qualche giorno da golden boy, il giovane capolista in Basilicata si ritira, travolto dalle polemiche. Letta ripesca Amendola al suo posto. Ma scatena la rabbia dei dem locali, che chiedono le dimissioni di La Regina anche da segretario regionale, mentre l’ex governatore Marcello Pittella se ne va e si candida con Azione

Se volete fare politica, come diceva mia mamma, prima fatevi una posizione. Non diventate Casta troppo presto. Per rappresentare il loro popolo i giovani dovrebbero aver prima dimostrato qualcosa. Altrimenti sono solo miracolati. Ci mancavano gli under 35. Gli studenti di Berkeley sessant’anni fa iniziarono la contestazione urlando “Non fidatevi di nessuno sopra i 30 anni!”. Ora invece alcuni giovani funzionari del Pd hanno ottenuto una corsia preferenziale per fare carriera: “Siamo gli unici che possono rappresentare la nostra generazione”. Quindi verranno eletti in Parlamento con il solo merito della loro età. Amaro lucano.

Gli under35 capilista sono una disgrazia. Ritirate la candidatura, finché siete in tempo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo