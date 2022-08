Non è beata ignoranza. I candidati under 35 del Pd scivolano su Israele. Essere giovani, in politica, non è un’attenuante, è un’aggravante.

MENTRE RENZI A Gerusalemme, davanti alla Knesset, ho detto a nome dell’Italia che Israele ha non solo il diritto di esistere ma ha anche il dovere di farlo. L’idea che il nuovo Pd sia rappresentato da chi mette in discussione questo diritto è una ferita. Triste vedere il nuovo Pd seguire Corbyn e Melenchon contro Israele. Noi siamo altro, siamo oltre altrove #ItaliaSulSerio.

Quel discorso alla Knesset, il parlamento israeliano, fu meraviglioso, credo che all’epoca in Israele si disse che mai nessuno in quell’aula fu applaudito più calorosamente. Bravissimo Matteo…. Ma quanta ignoranza in molti commenti…. Israele ha il DIRITTO di vivere sancito dalla società delle nazioni (oggi ONU) con una maggioranza schiacciante ove peraltro usa e URSS votarono entrambi a favore… Nella medesima risoluzione veniva stabito che nascessero 2 stati quello ebraico e quello palestinese… Israele accettò(fu quindi l unico stato nel mediooriente ad accettare la nascita di uno stato palestinese) … Gli arabi invece rifiutarono e scatenarono una guerra per distruggere il neonato stato di israele…

Sono convinto che gli italiani, come me del resto, siano stanchi di battibecchi in politica vogliamo concretezza. Mi spaventa quello che ci aspetta.

Noi siamo altro, siamo altrove #ItaliaSulSerio Noi siamo il #TerzoPolo, noi siamo altro, siamo altrove rispetto a chi non ha a cuore alcune tematiche di politica estera come la situazione in Israele. Noi siamo e saremo la vera sorpresa di chi ha una visione ampia dello scenario politico italiano e di quello estero. Terzo polo ultima speranza per una politica seria e senza patti per le poltrone, avanti. C’e una bella differenza tra PD e Italia Viva + Azione. Basta ascoltare e capire la differenza si trova assolutamente. # Terzopolo senza dubbio il PD è irrecuperabile.

PS: Io continuo a credere che in questo mondo c’è spazio per tutti, in Israele come in Palestina, e questo vale per ogni angolo della terra dove esistono conflitti, finché purtroppo non si farà un passo indietro e non si deciderà di trovare armonia tra i popoli ci sarà sempre chi farà scelte sbagliate.E io spero di tutto cuore che possano esistere in pace sia Israele che la Palestina, non vorrei che una escluda l’altra. Ecco un’altra condizione che i riformisti il TERZOPOLO auspicano.

MENTRE. Non è beata ignoranza. SE! I candidati under 35 del Pd scivolano su Israele.

L’età non è una virtù se non si conosce la Storia. I meccanismi di un partito in cui comandano uomini di mezza età e si discolpano tracciando riserve per minoranze, donne, giovani, eccetera, che è la precisa e scientifica negazione della scalabilità attraverso il merito

Due dei quattro capilista under 35 schierati da Enrico Letta per consegnare al Partito democratico un’immagine smart, aperta, inclusiva, non saprei bene come meglio e più precisamente definirla, sono chiamati a rispondere di giudizi un po’ frettolosi, diciamo così, sul diritto di esistenza dello Stato d’Israele. Si tratta di Raffaele La Regina e di Rachele Scarpa, trentuno e venticinque anni, impegnati a stabilire un parallelo fra l’esistenza degli alieni e dello Stato sionista.

Non è beata ignoranza. I candidati under 35 del Pd scivolano su Israele.

