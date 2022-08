PARCONDITION , se ne parla da 24 ore ma l’Agcom non si è degnata di fare neanche un comunicato

Il confronto tv da Vespa che taglia fuori metà coalizioni è su tutti i giornali, se ne parla da 24 ore ma l’Agcom non si è degnata di fare neanche un comunicato: a che serve questa costosissima Authority se invece di esercitare la propria funzione sta in ferie a oltranza?

Anzaldi sei arrivato ad un punto chiave: quando definisci “costosissima” Authority l’AGCOM!!!! A cosa serve se non interviene ? e soprattutto se per intervenire deve essere sollecitata??? Ma non si possono fare intervenire le autorità giudiziarie o qualcuno a cui l’autority deve rendere conto ?..è inammissibile un comportamento cosi indegno e poco etico.Alla RAI interessano solo i soldi del canone dei cittadini senza dare nulla in cambio . Fanno bene quei cittadini che rifiutano di pagare il canone RAI. Agicom un autority fasulla…ma la VERGOGNA più grossa sono Letta e Meloni…soprattutto Letta che si definisce DEMOCRATICO!!! Che fine il PD con Letta! Ipocrita…grande ipocrita!!! e se vincono le elezzioni uno di questi, per gli ITALIANI saranno cazzi acidi.

Ma gli italiani lo devono sapere che chiunque DESTRA o SINISTRA vincera’ queste elezioni dovra’ andare ad inginocchiarsi davanti alla Commissione UE, per farsi approvare la legge di bilancio, che dovra’ essere rigorosa e speriamo non ci impongano di elevare l’eta’ pensionabile da 67 a 69 anni per poter diminuire la spesa pensionistica e speriamo che per poter diminuire il debito pubblico non ci obblighino ad aumentare le tasse, pertanto i libri dei sogni della sinistra e della destra in vendita gratuita in campagna elettorale, sono delle assurdita’ perche’ quando si perde la sovranita’ monetaria, ogni questione economica deve avere il benestare di Bruxelles, questa la tragica realta’, che non ci consente perdendo i miliardi del PNRR, di migliorare la nostra vita, ma di dover chiedere il permesso alla Commissione UE per poter migliorare l’economia e tutto quello che non e mai stato fatto per il bene del nostro Paese. PER NON TROVARCI IN QUESTO CULDESAC descritto sopra. Serve per il bene del popolo ITALIANO prosseguire sulla strada tracciata dal governo Draghi, ed e quello che propone, nel programma presentaro giorni fa dal terzo polo,anche se tutti i media televisivi e giornalistici,l’hanno snobbato, ora ci si mette pure l’AGCOM, non intervenendo sulla parcindition per i confronti e dibattiti televisivi.Gran belle democrazia abbiamo! vero?. MA ABBIAMO LA PIU BELLA COSTITUZIONE DEL MONDO! PURTROPPO NON RISPETTATA . ITALIANI SE VOLIAMO CAMBIARE REALMENTE L’ITALIA E RENDERLA RIFORMATA E VERAMENTE DEMOCRATICA SERVE VOTARE IL Terzo Polo con Renzi e Calenda, garanzia di democrazia e libertà! MI AUGURO CHE MI ASCOLTIATE, DOPO SARA TROPPO TARDI PIANGERSI A DOSSO.

