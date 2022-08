Per una RAI LIBERA. Lettera di dimissioni.

Caro direttore, ti chiedo di essere sollevata dalla mansione di conduttrice dell’edizione delle 20 del Tg1, essendosi determinata una situazione che non mi consente di svolgere questo compito senza pregiudizio per le mie convinzioni professionali. Questa è per me una scelta difficile, ma obbligata. Considero la linea editoriale che hai voluto imprimere al giornale una sorta di dirottamento, a causa del quale il Tg1 rischia di schiantarsi contro una definitiva perdita di credibilità nei confronti dei telespettatori […]

Oggi l’informazione del Tg1 è un’informazione parziale e di parte. Dov’è il Paese reale? Dove sono le donne della vita reale? Quelle che devono aspettare mesi per una mammografia, se non possono pagarla? Quelle coi salari peggiori d’Europa, quelle che fanno fatica ogni giorno ad andare avanti perché negli asili nido non c’è posto per tutti i nostri figli? Devono farsi levare il sangue e morire per avere l’onore di un nostro titolo.

E dove sono le donne e gli uomini che hanno perso il lavoro? Un milione di persone, dietro alle quali ci sono le loro famiglie. Dove sono i giovani, per la prima volta con un futuro peggiore dei padri? E i quarantenni ancora precari, a 800 euro al mese, che non possono comprare neanche un divano, figuriamoci mettere al mondo un figlio? E dove sono i cassaintegrati dell’Alitalia? Che fine hanno fatto? E le centinaia di aziende che chiudono e gli imprenditori del nord est che si tolgono la vita perchè falliti? Dov’è questa Italia che abbiamo il dovere di raccontare? Quell’Italia esiste. Ma il tg1 l’ha eliminata […]

Caro direttore, credo che occorra maggiore rispetto. Per le notizie, per il pubblico, per la verità.

Quello che nutro per la storia del Tg1, per la mia azienda, mi porta a questa decisione. Il rispetto per i telespettatori, nostri unici referenti. Dovremmo ricordarlo sempre. Anche tu ne avresti il dovere.

– Maria Luisa Busi

Grande donna. Sei una donna perbene sensibile e umana poche ce ne sono così.Spero potrai continuare a lavorare con dignità. È difficile trovare una persona così retta intellettualmente.Non posso che condividere le sue parole, le sue scelte e di conseguenza condivido il tuo post.

Una donna con gli attributi che con coraggio porta allo scoperto la condizione che vivono i media in Italia, un Paese in cui la libertà di stampa è solo un lontano ricordo ! ok La vicenda della Busi è nota, ma la tematica proposta , sempre attuale. Qui si parla di valori, di coerenza. Di non vendersi per 4 soldi , al potere.I direttori al soldo della politica non possono che piegare la schiena e raccogliere gli escrementi che la Busi giustamente vi ha buttato in faccia. Buttata in faccia da una persona preparata, seria non una quaraccaqua qualunque della rai. Con una testa pensante. Ci vuole coraggio a lasciare un incarico così prestigioso, all’ apice della carriera per seguire la sua coscienza ed etica. Cosa rara, davvero. !! Tanto di cappello ad una delle poche mosche bianche del cosiddetto “Servizio ed informazione pubblica” Onore a Maria Luisa Busi che ha detto con coraggio la pura e santa verità con gli organi d’informazione sempre più appiattiti e a servizio del potere.. Peggio ancora se si tratta della Rai servizio pubblico

