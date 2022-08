LE PERSONE INTELLIGENTI SONO ANCHE IN GRADI DI FARE UN PASSO IN DIETRO O DI LATO.

PIZZAROTTI. “A volte mi è capitato di essere critico con Matteo Renzi, non sempre abbiamo avuto posizioni politiche affini, ma quello che gli è accaduto mi lascia del tutto sconcertato. Sapere che un quotidiano ha pubblicato un estratto del suo conto corrente, pur non essendoci nessuna rilevanza penale e nessuna notizia rilevante, mi sconcerta. E francamente dovrebbe sconcertare chiunque creda nella democrazia liberale, nei principi del garantismo e della privacy, che accada a un senatore o a un altro cittadino della Repubblica.

Al senatore #Renzi va la mia solidarietà.”

LO POSSO DIRE E DIMOSTRARE ! IO. Da sempre, dietro le quinte, la politica è una cosa molto sporca, non solo da noi. L’accanimento contro Renzi dimostra semmai il livello di invidia e la rozzezza dei suoi avversari in politica e nella magistratura. E! Qui c’entrano anche chi in banca gli ha dato i segreti che dovrebbero essere appunto segreti in questa direzione nessuno ha indagato? Sarebbe inquietante per tutti noi sapere che chiunque potrebbe essere spiato da terze persone .

Caro Pizzarotti, ti fa onore riconoscere con la tua saggia intellettualita’ al nostro sen. RENZI Matteo italiano fra l’altro. Inoltre, complimenti per la tua limpidezza d’animo e senza odio! L’Italia ha bisogno di uomini puliti e tu rientri in questa categoria.. Auguri di buon lavoro, il nostro portone per personaggi di spicco come te è aperto. Ti aspettiamo con tutti gli amici vivaci Renziani . Che eri un’altra cosa rispetto ai grulli lo hai dimostrato da subito. Grande Pizzarotti, così un avversario politico si deve comportare, la mia sincera stima, bravo.Finalmente qualcuno alza la voce pur in un silenzio assordante delle istituzioni e della “politica” Pizzarotti e semplicemente una persona coerente con le proprie idee e senza l’astio che pervade tanti politici.

Parole che avrebbe dovuto pronunciare il segretario del Pd. Il loro silenzio fa più rumore di un tornado. Vergognoso. Questo è il pensiero di noi tutti. Quindi, apprezziamo moltissimo lil tuo sdegno che lasciano basito chiunque lo abbia letto. Vergogna!!! Grazie di cuore Pizzarotti!

