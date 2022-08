“Troll russi e populisti di estrema destra faranno di tutto per mettere in ginocchio le nostre democrazie… non caschiamoci! Continua a ballare Sanna Marin e continua a combattere Putin!”

Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga.

Tra le polemiche che si erano sollevate per la pubblicazione di un video che la mostrava mentre ballava e si divertiva a una festa, era stata avanzata l’ipotesi che avesse assunto cocaina. La premier finlandese aveva negato e si era offerta di fare un test tossicologico.

La premier finlandese, Sanna Marin, è risultata negativa al test antidroga cui si era sottoposta il 19 agosto dopo la diffusione del video che la mostrava ballare a una festa. Lo ha annunciato il governo finlandese.

Nei giorni scorsi il video aveva sollevato una serie di polemiche. In particolare sulla possibilità che avesse assunto cocaina, un’ipotesi fortemente smentita da Sanna Marin che aveva annunciato che si sarebbe sottoposta a un test tossicologico. Secondo alcuni, nel filmato si sentirebbe una voce fuoricampo che pronuncia la frase slang “gang della farina”, mentre nella stanza rimbombano le note di Selvä päivä (Giorno chiaro) e Marin compare col fotografo e influencer Janita Autio, i conduttori Tinni Wikström e Karoliina Tuominen, la designer Vesa Silver e il deputato Ilmari Nurminen.

La premier, già al centro di polemiche lo scorso anno per essere andata in discoteca fino alle quattro del mattino dopo un contatto stretto con un caso di Covid, ha negato che nel filmato si faccia uso dell’espressione sulla cocaina e ha spiegato di non avere problemi a sottoporsi a un test tossicologico. “Ho ballato, cantato e fatto festa: cose perfettamente legali”, aveva detto. Aggiungendo che “non mi sono mai trovata in una situazione in cui ho visto o saputo di altri che facessero uso di droghe”.

Balla Sanna Marin, continua a ballare

Non mi dite che non avete saputo della governatrice finlandese che ballava scatenata ad una festa! In rete dilaga la polemica suscitata dal video, diffuso in rete, della premier finlandese Sanna Marin ripresa mentre balla e si diverte durante una festa privata in modo “inadeguato”. È stata contestata talmente tanto da aver deciso di sottoporsi ad analisi del sangue per dimostrare di non aver fatto uso di droghe. Purtroppo anche in altre occasioni era stata oggetto di critiche malevole inerenti ad un blazer troppo scollato e ad un presunto sguardo complice con Macron!

È tutto quello che il popolo della rete può dire di lei? Non si vuole invece prendere atto che è una donna che si è fatta da sola, lavorando come commessa per pagarsi gli studi e che è stata la prima, nella sua famiglia monoparentale, ad andare all’università? Una di noi insomma, che ha saputo emergere per le sue capacità e che la realtà sociale l’ha scalata dal basso. Ci interessa forse criticarla in chiave sessista perché è una leader giovane e bella? Allora parliamo del fatto che è la più giovane al mondo a governare uno stato. Ci inquietano meno le donne di potere tipo Thatcher o Merkel che mostrano un piglio maschile?

Questa mi sembra un’ulteriore occasione per riflettere su dove ci sta portando l’antipolitica e di come i media ormai siano estranei al loro importante ruolo sociale, si mostrano carenti di una forza argomentativa e costruttiva colpevoli e incapaci di favorire un’opinione pubblica guidata da una morale che, quanto meno, sia governata dal rispetto. Agli albori del web, lo spazio smisurato della rete sembrava offrire una grandiosa opportunità di condivisione e di esperienze che avrebbero favorito il diffondersi di una compiuta democrazia. Il ruolo dei media e dei giornalisti avrebbe aiutato il popolo della rete a formarsi di un’opinione pubblica capace di argomentare razionalmente sulle questioni fondamentali e sui valori che più dovrebbero rispecchiare l’essere umano. Purtroppo questa aspettativa positiva si è focalizzata e assestata, in grande misura, su aspetti negativi e campagne di odio, allontanando sempre più le persone alla capacità di esprimere una critica costruttiva. Dobbiamo stare attenti a cosa leggiamo per non farci fregare, perché spostare l’attenzione è un attimo e rischiamo di ritrovarci imbambolati a parlare del nulla mentre dietro le quinte succede di tutto e non ce ne accorgiamo.

