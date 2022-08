Media e politica creino un argine alla violenza. Torniamo al “limes”

I giornali rispettino la deontologia. E un personaggio politico, di qualunque parte politica, non può usare lo spettacolo a qualunque costo, l’onta di uno stupro o di un atto di pedofilia o un assassinio per suscitare indignazione in un elettorato che spera di conquistare con la paura.

Un sentiero sempre più grottesco, indegno, osceno,una finzione che prende dall’horror, dai degradati buffoni di strada che a tutto ricorrono per fare cassa, dallo spirito malefico e volgare di guitti da strapazzo che una volta giravano per le città e i borghi in cerca di platee compiacenti. Tutto questo è diventata la campagna elettorale in corso dopo che Giorgia Meloni,candidata al governo del Paese, ha pubblicato sui social il video di uno stupro avvenuto a Piacenza da parte di un uomo della Guinea su una donna ucraina.

Si rimane allibiti doppiamente a questa notizia. Video o immagini o documenti audio di contenuto così sensibile dovrebbero rimanere nelle stanze degli inquirenti cui spetta ricostruire i fatti; quindi i giornaliche li diffondono non solo vengono meno ad un preciso codice di deontologia professionale, cedendo alla tentazione dello scoop esclusivo ed esplosivo, ma infrangono anche un articolo del codice penale che vieta la divulgazione di immagini vere o finte che offendano il comune senso della morale e della decenza. Purtroppo certa stampa ha da tempo assunto l’abito dei giornali scandalistici che più che informare, cerca di soffiare sugli istinti di un pubblico voyeuriste forse senza saperlo, ma ansioso di emozioni forti o ritenute tali.

Questa tendenza va fermata, non è nella natura, origini e compiti del giornalismo, nato nell’800 per essere “coscienza critica e difesa del cittadino dal potere e dalle sue pratiche”, il giornalismo “moschettiere” per intenderci, che informa e porta alla luce,uno strumento a garanzia dei cittadini, non alla loro mortificazione; questa tendenza è deleteria e nutre i lettori ammassandoli come gregge attorno ad un’erba che obnubila e narcotizza.

Detto ciò lo stupore continua perché un personaggio politico, di qualunque parte politica, nel vivo di una campagna elettorale (e sempre comunque) non può usare lo spettacolo a qualunque costo, la violenza, l’onta di uno stupro o di un atto di pedofilia o un assassinio per suscitare indignazione in un elettorato che spera di conquistare con la paura. Se lo stupro è ora finalmente considerato reato contro la persona, dopo anni di ipocrisie e resistenze, ora così, appunto, il renderlo pubblico, portato su tutte le piazze, portato in giro come una gogna itinerante, lo decuplica, lo rende cento volte intollerabile, perpetua la sua violenza, un manto avvelenato che ci avvolge.

Noi dobbiamo con urgenza riappropriarci del concetto di limes, il limite che orientava i latini cioè un sentiero che divideva delimitandoli due campi diversi; presso i Romani nell’età imperiale esso era un sentiero fortificato con fossati, terrapieni e tutto ciò che serviva all’esercito per difendersi, proteggersi nelle sue azioni di guerra, che spesso si estendeva per chilometri. In senso traslato il limes serve a distinguere il terreno della virtù da quello del male agire, a delimitare il perimetro della civiltà da quello della barbarie. Tali concetti hanno accompagnato il lungo processo di civilizzazione delle società come Norbert Elias ha analizzato nel suo “La civiltà delle buone maniere”, dove ricostruisce le origini e il faticoso sviluppo del vivere in società controllando istinti ed abitudini quotidiane primitive, partendo dal medioevo fino alla modernità, fino ad arrivare alla costruzione dello Stato. Il limes serve inoltre a ricordarci che non tutto è lecito in omaggio ad un malinteso senso della libertà scambiata così per arbitrio, sopruso, disprezzo di regole condivise.

Noi non dobbiamo quindi tornare indietro ma proteggere con forza, con sentieri fortificati il campo della nostra democrazia.

Media e politica creino un argine alla violenza. Torniamo al “limes” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo