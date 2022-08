Il caso dello stupro, del video e di Giorgia Meloni mi pare eccezionalmente chiaro e lineare. Una donna ucraina di cinquantacinque anni viene violentata per strada a Piacenza da un ventisettenne richiedente asilo della Guinea. Qualcuno riprende la scena col telefonino, la pubblica e presto le immagini finiscono nei siti di alcuni giornali. Giorgia Meloni le riprende e le rilancia sui social, a testimoniare il famigerato allarme immigrazione e il famigerato allarme criminalità.

La difesa della Meloni e di chi è d’accordo con lei è quanto di più osceno e contro ogni legge si possa immaginare: lo hanno fatto prima i giornali, perché non avrei dovuto farlo io?

Come se un’azione sbagliata venisse legittimata dall’essere compiuta da più persone.

Non capisce che il suo atto è moralmente sullo stesso piano. A me non allarmano le fiamme, le carnevalate predappiesi, la chincaglieria fascia, mi allarma la totale, inconsapevole e devastante incultura democratica, del diritto, della convivenza civile di cui è portatrice. Si dà una ripulita, ma appena le scatta il riflesso viene fuori il capobastone

Giorgia Meloni ha ignorato il pudore e la concretezza della politica e così tra un tweet in cui promuove l’importanza di fare sport e uno in cui promette di abbassare le tasse, ci infila il video di uno stupro di una sconosciuta. E così la tragedia di una donna si trasforma in un semplice problema di ordine pubblico, senza volto né spessore. Ma la Meloni è stata ben attenta a non incorrere nel reato. Questo per me rende ancora più orribile quello che ha fatto.

Anche Giorgia Meloni, come lo stupratore, usa una donna non consenziente per i suoi scopi ultima modifica: da

