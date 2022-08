Stamani a destra devono essere parecchio stanchi.

Prima Berlusconi propone l’imposta di registro al 2% per prima casa, che già c’è.

Ora la Meloni propone di mettere un tetto agli stipendi dei manager delle banche salvate.

Che è già legge dello Stato dal febbraio 2017.

Con l’approssimazione e lo slogan a effetto si potrà (e forse) prendere qualche voto. Ma non si è adatti a governare un Paese.

Bravo Marattin a ribattere punti su punto. Stanno propagandando cose già fatte sicuri che la gente abbocchi agli slogan. L’ignoranza su questi temi regna sovrana ed è per questo che hanno terreno fertile. Questo ci fa capire che quando votano le leggi non leggono i testi o non capiscono nulla…povera Italia….Questo è il modo migliore e più corretto per contrastare la destra!! Mettiamoli in difficoltà sui contenuti non solo sulle ideologie!!

La corsa a chi la spara più grossa ogni mattina ha mandato la Dex ma pure la Sinistra in confusione totale,e mette in evidenza la improvvisazione Governativa di soggetti che non si sono mai occupati dei provvedimenti legislativi.Evviva Cecco la Qualunque,”Più pilu p’e’ tutti.

OK con questo popolo.Fanno bene a fare queste proposte che già esistono, tanto agli italiani si fa credere di tutto,la superficialità regna sovrana. A parte il fatto che credo che sono proposte fatte perché neanche loro questo non lo sanno,quindi anche in loro la superficialità politica regna incontrastata.

Stanno proponendo leggi che già ci sono e ripetono il programma del Terzo Polo. Spero che non dico tutti,ma una buona percentuale di Italiani si accorgano faciamo 30-40% sarebbe perfetto,saro troppo ottimista ma la spersnza e l’ultima amorire… Purtroppo il problema è proppio della gente che non segue,ascoltano solo quello che loro dicono ,e la prendono per buona, gente bisogna informarsi di più se non vogliamo che ci prendono per i fondelli. Molti ignoranti ci credono è lì il problema . Ignoranti inteso come persone che non sono a conoscenza.GENTE! Non possono governare un Paese.

Non perdono occasione, ogni giorno, di dimostrare la loro poca conoscenza delle leggi dello stato. E pensare che possano scriverne di nuove è inquietante. Ormai sono senza parole. Certi politici sono lo specchio della inadeguatezza culturale e sociale che sembra dilagare. Ma noi non ci arrenderemo mai. Buon lavoro Luigi. Servono idee e competenza. Vinceranno? Se sara si! si troveranno una patata bollente sociale terribile che da incompetenti non saranno in grado di gestire.

Quando il Popolo si renderà conto d’ esser stato gabbato, dai “mellonberluscsalviniani” e di essere alla fame più tragica dal Dopoguerra. Allora si che si rivolgerà contro ai cacciaballe e li andrà a trovare a Roma. IO VOTO #TerzoPolo per una #ItaliaSulSerio

