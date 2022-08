Un grande Presidente del Consiglio a Rimini. Un grande manifesto elettorale, oggi al Meeting di Rimini, dopo di che non capisco come si potrà votare Meloni o Salvini. L’agenda elettorale è tutta qui.

Una standing ovation e un lungo applauso, da parte dei presenti, hanno accompagnato l’entrata in sala del presidente del Consiglio Mario Draghi, che oggi è a Rimini per intervenire al Meeting di Comunione e Liberazione. «Quello attuale», ha detto nel suo discorso, «è un momento assai complesso per l’Italia e per l’Ue. La politica è stata chiamata a dare risposte forti in difesa dei cittadini in grande sofferenza. Intorno a noi c’era anche grande scetticismo, sulla spesa dei fondi che ci erano stati assegnati. A 18 mesi di distanza posso dire non sia andata così. Gli italiani hanno risposto con grande concretezza e abbiamo tutti insieme mostrato che l’Italia è un grande Paese». Poi un riferimento al voto: «Ora invito tutti ad andare a votare, non importa quale colore caratterizzerà il prossimo governo, ce la faremo come ce l’abbiamo sempre fatta» Un discorso semplice, chiaro , pacato, compendioso, stratosferico! Solo un paese di politici coglioni come il nostro poteva far cadere un governo come quello di Draghi ,elettori con ancora un po’ di dignità pensateci e non votate chi lo ha fatto cadere ,e non mi riferisco solo ai 5 Stelle ,ma a Meloni Salvini e Berlusconi, perché sono loro i veri responsabili.

Un grande manifesto elettorale, oggi al Meeting di Rimini, dopo di che non capisco come si potrà votare Meloni o Salvini. L’agenda elettorale è tutta qui. L’intervento di Draghi dovrebbe mettere a tacere TUTTI TRANNE IL TERZO POLO CHE HA SEMPRE SOSTENUTO LUI E LE SUE TESI TUTTI LE APPREZANO MA VOGLIONO ALTRO COSA? IL FALLIMENTO DELL’ITALIA. MENTRE noi siamo(TERZOPOL) orgogliosi di continuarne con lo spirito e i progetti del agenda DRAGHI!!!

Un grandissimo Mario Draghi, unico all’altezza di riportare l’Italia al centro dell’Europa, GLI ITALIANI ONESTI IL 25 SETTEMBRE VOTATE CHI VUOLE RIPORTARE DRAGHI AL COMANDO DELLA NAZIONE, NOI VOTIAMO ITALIA VIVA PER IL BENE DELL’ITALIA.

E a chi anche dopo quello che si e visto sentito e attuato serve dirvi,senza offendersi cari pidioti&compagni, lei l’onestà intellettuale di riconoscere i meriti di Renzi!!! Il pd non ha mai sostenuto totalmente Draghi, almeno una parte.

Marcucci per onestà intellettuale dovrebbe dire che solo alcuni esponenti del PD hanno sostenuto fino in fondo il prof. DRAGHI altri non vedevano l ora che si dimettesse e sempre per la stessa onestà intellettuale deve dire e scrivere a caratteri cubitali che grazie a RENZI abbiamo avuto un grande PDC. Perché non dimentichi i vari esponenti del suo partito che gridavano o conte o morte e (in piccolo e piccolo) o le votazioni non lo dimentichi mai. Caro marcucci alla fine il Conte..vi ha distrutto.. l’unico che sostiene draghi e Renzi e Calenda il resto sono parole vuote.. anche il PD ha fatto cadere draghi.

Dovevate togliervi la zavorra di conte ma per salvare due poltrone avete contribuito alla disfatta

E vi prego non mi rispondete volendomi dare delle lezioni di politica, anche noi” semplici cittadini” (quelli per cui a nome nostro dovreste lavorare) siamo più che preparati e ” acculturati” per comprendere e giudicare.Non si addice né a mio avviso è permessa l’arroganza di una massima parte dei politici.Io dal pd ricordo solo: “o Conte o morte”. Solo la comunità di #italiaviva va ringraziata. Ogni tanto ci vuole anche un po di onestà intellettuale. E IL 25 SETTEMBRE SERVE VOTARE #ITALIAVIVA IN MASSA. PER SALVARE L’ITALIA E PROSEGUIRE SULLA STRADA TRACCIATA DA DRAGHI, E SE SARA POSSIBILE ANCORA CON DRAGHI.

