Renzi “Meloni e Letta litigano sul niente, da noi proposte serie”

“Meloni e Letta pensano di legittimarsireciprocamente litigando sul concetto di devianze. Noi invecefacciamo proposte serie su inflazione, energia, geopolitica,cultura, sostenibilità. C’è chi litiga sul niente. E poi c’èItaliaSulSerio”.

“Tutti applaudono Draghi, bravi. Ma il #25settembre GLI ALTRI sostengono chi lo ha mandato a casa: la destra di Meloni e Salvini, la sinistra di Fratoianni, i 5Stelle di Conte. Gli unici coerenti a sostegno di Draghi siamo stati e saremo solo noi #ItaliaSulSerio #TerzoPolo”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Twitter.

“Renzi è in quella situazione in cui racconta le cose con divertimento ma anche con serietà. È lui che è riuscito a cambiare le carte in tavola e i governi portando Draghi e quindi anche questo viene guardato con attenzione, poi bisognerà vedere come evolveranno i risultati”. Sostiene Alessandra Ghisleri (sondaggista, direttrice di Euromedia Research).Giudizio …preciso puntuale ed intelligente da una persona neutrale aldisopra da qualsiasi appartenenza……chapeau

Solo chi è competente e intelligente, riesce dare giudizi del genere. Chi invece è di parte.Bhe sarebbe meglio stessero in silenzio…..Renzi è il più grande di tutti….piu che sfasciare i governi,come sostengono, ha lavorato per migliorare i governi …operazione Draghi lo dimostra….ha dovuto fare il meccanico di questa legislatura registrando le valvole agli squinternati ….e il kharma ai sovranisti in salsa Papeete…. Un applauso al merito …Renzi for ever

Purtroppo cè ancora qualcuno che sostiene che solo Conte sta pensando al paese!

Conte chi? Quello che pur di governare, si era fatto prestare un parlamentare dal PD? Quello dei respiratori non funzionanti? Quello delle mascherine farlocche,? Quello dei tavoli a rotelle? Quello che ha pagato i militari russi, venuti in “soccorso” durante la pandemia? Ecc. Ecc……. così pensa al Paese,? Ma mi faccia il piacere!!!

