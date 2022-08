“Ho scelto di fare questa campagna elettorale mettendo al primo punto il progetto politico e solo in secondo piano il mio ruolo. Credo che il terzo polo potrà essere decisivo il 25 settembre ma sono addirittura certo che lo sarà sicuramente dopo. Si tratterà di costruire un’area culturale, attraendo talenti e competenza, diffondendo qualità e per farlo servirà il contributo politico, non solo elettorale, di tante persone che ruotano anche intorno a Italia Viva e alla Leopolda. Dunque la Leopolda si farà dopo le elezioni, senza alcun problema. Siamo solo all’inizio di questo grande sogno che è Renew Europe” #TerzoPolo #ItaliaSulSerio

E, soprattutto, il terzo polo è l’unica formazione politica, in grado di riportare Mario Draghi a palazzo Chigi, affinché l’Italia si riappropi della credibilità e autorevolezza che, solo Draghi, può ristabilire!!! Amici e compagni, il terzo polo, in questo momento difficile per il nostro paese, può difenderci dai danni che tanto da destra quanto da sinistra potrebbero arrivare!!! Per chi ancora non ha dimenticato, solo il terzo polo potrebbe salvare l’Italia dal baratro! Serve riformare questo fantastico ma devastato paese, e sappiamo pure da chi! gli stessi che i sondaggi danno vincenti con l’aiuto della setta contiana di grullandia,per fortuna in fase di estinzione. Ma siamo sicuri che gli ITALIANI vogliono tornare alla sittuazione del 2008? Sono indispensabili per l’ITALIA le riforme per ridurre , modificare , semplificare Il sistema istituzionale che insieme al sistema politico e dei partiti sono tra I piu’ costosi al mondo e causa di pauroso deficit che impedisce ogni provvedimento per detassare Lavoro , facilitare imprese, investimenti, occupazione e dare sollievo alle famiglie. E gli unici che possono attuare ciò e la coalizione del TERZO POLO CON PRESIDENTE MARIO DRAGHI.#IOVOTOITALIAVIVA.

