Il gas costa sempre di più

Ha superato per la prima volta i 300 euro al megawattora e con l’arrivo del freddo potrebbe continuare a salire, mettendo in difficoltà molte attività produttive.

Giovedì il prezzo del gas ha superato per la prima volta i 300 euro al megawattora sul mercato di riferimento del metano di Amsterdam (Paesi Bassi), una cifra molto alta e di circa dieci volte superiore rispetto ai prezzi dello scorso anno nello stesso periodo. Prezzi così alti si riflettono sul costo dell’energia, rendendo per molte aziende insostenibili le bollette per le proprie attività produttive: in Italia si è arrivati a un prezzo medio dell’energia elettrica di oltre 718 euro al megawattora. Con l’arrivo della stagione fredda, e un conseguente aumento della domanda, le cose potrebbero ulteriormente peggiorare, considerata la dipendenza dell’Europa dal gas russo.

Quello che mi è sempre sfuggito leggendo vari articoli sull’argomento è: Gazprom, in tutto questo, ci guadagna, o i suoi prezzi di vendita sono regolati da contratti e quindi fissi, trasferendo i guadagni sulla speculazione agenzie di brokeraggio o ai mercati europei?

DICENDO CIO! Non ho ancora ben capito perché leghiamo il prezzo del gas al mercato di Amsterdam, e più in generale cosa ci fa un bene come il gas in un mercato. Di solito si utilizzano i mercati per aumentare la concorrenza ed ottenere il prezzo più vantaggioso possibile, ma se un bene è raro ed è praticamente un monopolio, che vantaggio se ne ottiene ad immetterlo in un mercato? E che senso ha avuto per l’Italia stipulare dei contratti con l’Algeria se poi il prezzo è quello di Amsterdam?

A me sembra che sia tutta una nostra stortura, e che Putin l’abbia capito e la stia sfruttando a proprio vantaggio, ma ciò rimane che è una nostra stortura. Alla fine il prezzo con cui paghiamo il gas alla Russia non cambia, facciamo tutto noi.

Capisco che le centrali nucleari non si fanno in un istante, ma col prezzo DIECI VOLTE più alto qui rischiamo di fare la figura dei fessi.

Se Putin la spunta in questo braccio di ferro, siamo finiti: sia come credibilità che come leadership. E la spunterà, se le aziende devono pagare questi costi assurdi. Ci siamo messi in una pessima situazione, bisogna mettere in campo tutti gli strumenti economici ed energetici che abbiamo ORA. Purtroppo però siamo in mano alla classe dirigente europea del dopoguerra troppo attendista e indecionista ,mentre in questi momenti serve dicesionismo! certo polderato ma serve decidere velocemente sul dafarsi.Noi da soli ,anche se abbiamo fatto molto,e tutto il merito va al governo DRAGHI e inascoltato da qualche stato europe! non ce la posiamo fare.

Il gas costa sempre di più ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo