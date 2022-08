SALVINI RIPROPONE LA NAIA . Insiste sul ritorno del servizio militare

Salvini insiste sul ritorno del servizio militare: “È molto utile”. Unarma: “Momento delicato, arruolare giovani impreparati è un rischio”

Era una vecchia proposta del 2018, il leader della Lega la ricicla anche durante questa campagna elettorale: la guerra in corso alle porte dell’Europa non gli ha fatto cambiare idea. Il segretario del sindacato dell’Arma dei carabinieri: “Un palliativo che non risolverebbe i problemi del comparto difesa italiano”. Cosa ne pensano gli italiano? Secondo il sondaggio IZI sono divisi a metà: il 53,5% è a favore, ma sono quasi tutti over 55. Tra i giovani oltre il 70% di contrari

Salvini ne ha dette di altre. In questo caso è stato smentito dalla stessa arma dei carabinieri.

Già prima dell’abolizione, il servizio militare era ridicolo e lontano anni luce da una qualsiasi forma di addestramento militare sensata, figuriamoci il ripristinarlo dopo anni di debosciamento giovanile, culminato nella situazione attuale post-covid ed ultra-social fatta di apericene, selfie e faccia incollata al cellulare. E poi non siamo certo uno stato militarizzato o popolo guerriero, meglio vivere in pace e fare le cose che sappiamo fare meglio in Italia. Trattasi comunque di boutade salviniana da campagna elettorale. Come letta che voleva l’obbligo scolastico da 3 a 18 anni. E’ meglio che i nostri politici alla SALVINI non di parlino di politiche giovanili, visto che l’unica politica giovanile implementata negli ultimi anni è l’emigrazione.

SALVINI: Ancora prima di sparare certe cazzate. E Prima ancora di entrare nel merito se si è favorevoli o contrari all’idea, Salvini dovrebbe pensare agli aspetti pratici: le caserme ormai sono state chiuse, spesso alienate. Quelle vecchie non sono adeguate alle norme odierno, servirebbero miliardi di investimento, senza contare assumere migliaia di militari professionisti a fare da addestratori/animatori per i ragazzi che fanno la leva, visto che ormai ogni militare professionista ha già un compito assegnato. Dunque oltre alle spese per flat tax, pensione quota 41, uno stipendio in più, 36 ore di lavoro settimanali, pensioni a minimo 1000 euro aggiungiamo qualche miliardo per un campo estivo di un anno per i ragazzi…altro da aggiungere?

Costi! Un pò di conti: costruzione o ripristino e messa a norma di caserme, arruolamento e addestramento di centinaia di nuovi ufficiali e sottoufficiali, produzione e immagazzinamento di atrezzature vestiario e dotazioni individuali, mezzi di trasporto, istituzioni di decine di uffici leva, assicurazione, assistenza medica, salario minimo, ecc.ecc. Chissà se basteranno i fondi PNNR?

Ma al di là di questo, negli 70′ era un’altra storia. Oggi, col grande disaggio dei giovani, con le difficoltà nel trovare lavoro, col precariato, senza speranza di un futuro, per nostalgia, facciamo perdere mesi inutili a questi giovani. In verità, è la scuola che dovrebbe essere totalmente rivista per formare una gioventù, preparata, sicura di sè, attrezzata per affrontare questa società così difficile.

Mi sembra che ci sia molta ingenuità nel trattare questo tema, ma andiamo per ordine….per fare il servizio militare, bisogna prima passare una visita medica, e già qui per motivi inerenti all’uso di droga, per avere tatuaggi a vista, ecc…ecc, “quelli” che Salvini si prefigge di raddrizzare, non verrebbero manco presi…passiamo ora alle caserme, dal 2005 in poi la stragrande maggioranza delle caserme in Italia o è in stato di abbandono totale o , in certi casi non esiste più ( Malles, Glorenza, Monguelfo …,quelle che mi ricordo negli Alpini)….tiriamo le somme, chi andrebbe a fare il servizio militare, che in un mondo di professionisti non servirebbe a nulla?? i figli dei poveri, i disoccupati e i figli degli emigrati…..Comunque. Il 70% dei giovani farebbe il servizio civile, questi sono i dati del 2004 in Germania, ultimo tra i grandi paesi non confinanti con la Russia ad abolire la leva obbligatoria, non siamo in Finlandia per fortuna, dove oltre l’80% dei giovani vuole essere pronto per una eventuale invasione russa, che non è una eventualità remota, il servizio sarebbe prettamente civile, pura follia populista di estrema destra, fuori dai fatti, pensare invece con pragmatismo ad un servizio civile sul territorio, mirato al settore sanitario, protezione civile e cura degli anziani per chi arrivato a 20 anni non studia né lavora, uomini e donne, sarebbe attualizzare un vecchio concetto superato, poi chi proprio ci tiene potrà usare quell’anno su base volontaria per una formazione militare come truppa di complemento, simile a quelle che fanno da decenni paesi come Lituania, Svezia, Estonia etc.

