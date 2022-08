Le aziende stanno già razionando il gas La sospensione delle produzioni più energivore e le ferie prolungate hanno ridotto i consumi di gas, ma le bollette sono comunque aumentate

E CHI DI DOVERE! DOVREBBE CERCARE E PROVARE A TROVARE SOLUZIONI SONO IN ATTESA DI COSA NON SI SA. MI FIFERISCO AL EUROPA AL ITALIA.E A TUTTI GLI STATI DELLA UE.

Non fare qualcosa per paura che Mosca blocchi i flussi e nel frattempo Mosca blocca comunque i flussi. Ci stiamo facendo cuocere a fuoco lento da un bullo la cui economia, tolti gli idrocarburi, è da quarto mondo.

ORA PARLO PER L’ITALIA. Quello che non riesco a capire è perché non si metta a sistema la possibilità di implementare nei tetti di ogni qualsiasi abitazione di questa nazione i pannelli solari. Si stava attuando il Superbonus e Draghi ha deciso di bloccare la cessione del credito. CAUSA I FURBETTI MARRAIUOLI ITALICI. Non sono un esperto, e immagino che Draghi ne capisca più di noi di economia. È certamente possibile che Draghi si sbagli o che agisca per interessi terzi, ma considerando che il Superbonus ha generato truffe allo Stato per miliardi di euro, mi sembra anche probabile che Draghi possa aver pensato che quei miliardi potrebbero essere spesi decisamente molto meglio per la politica energetica.

COMUNQUE! Ed il superbonus si è rivelato un ottimo strumento per truffare lo Stato (non dico che tutti hanno truffato, ma che, chi vuole truffare lo Stato ha trovato una grande opportunità nel superbonus), ha causato aumenti delle materie prime (anche se non è l’unica causa) e dei costi di ristrutturazione (tanto paga lo Stato). Era una misura iniqua e, personalmente, non ho mai capito perché lo Stato, cioè tutti noi, debba farsi carico interamente della ristrutturazione di casa tua.

CERTO: Sarebbe bello se tutti avessimo un pannello solare sul tetto: ma ce ne sono abbastanza? Altrimenti facciamo esplodere la domanda e, con essa, i prezzi.

E dove li produciamo? Perché se li compriamo dalla Cina, che si alimenta ancora a carbone, avremmo enormi quantità di CO2 immesse nell’atmosfera in pochissimo tempo.

Risolte tali peoblematiche. In generale, basterebbe che ogni abitazione, palazzo, condominio, capannone industriale, si dotasse di un sistema efficiente di pannelli fotovoltaici e produzione di acqua calda sanitaria, nonché di un discretto accumulo in batterie, per limitare al massimo la spesa energetica. Mai come in questo momento il ritorno dell’investimento sarebbe di fatto immediato. Questo può essere incentivato dallo stato sicuramente ma deve anche essere l’azienda, piccola o grande che sia, ad essere lungimirante, non sprovveduta.

Io inizierei intanto ad incentivare le imprese della GDO e i centri commerciali a installare pannelli suli tetti dei punti vendita e sui parcheggi esterni e vincolare il rilascio di nuove autorizzazioni a queste due condizioni. Infine, qui parliamo di decisioni da prendere per affrontare il prossimo inverno, mentre la realizzazione di un impianto fotovoltaico domestico, fra sopralluoghi iniziali, pratiche amministrative e tempi di attesa per carenza di materiali o costi elevati, richiede ormai oltre sei mesi.

La strada maestra è una maggiore efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Le tecnologie e le soluzioni ci sono. Siamo in ritardo, sarà dura ma se la EU aiuta le aziende potrebbe essere un punto di svolta in positivo anche per gli anni a venire.

