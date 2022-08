Le firme digitali non valgono per presentare le liste

Lo hanno deciso le Corti d’Appello nelle quali le aveva depositate Marco Cappato per la sua lista Referendum e Democrazia

Sto con Cappato al 100%, se esiste lo Spid non ha alcun senso logico non usarlo per raccogliere le firme. Poi si può ragionare sulla quantità minima necessaria di firme digitali, eventualmente superiore rispetto alle firme in presenza, al riguardo non ho ancora un’opinione definita. Ma cassare del tutto questa possibilità è ridicolo.

Spero che Draghi abbia la volontà politica di risolvere la situazione, che se aspettiamo i futuri governanti stiamo freschi.

PS: E comunque sempre enorme stima per Cappato e per le sue battaglie

SIAMO IN ITALIA! Si può usare lo SPID di lunedì, ma non di martedì (e il mercoledì, solo con dispensa papale…). Per il giovedì la giurisprudenza è incerta. Il venerdì farebbe oltraggio ai musulmani, il sabato agli ebrei, la domenica ai cristiani. Si studia di inserire un ottavo giorno della settimana, in cui tutti possano usare lo SPID (tranne le donne incinte). E a chi critica Draghi per non aver agito dico. Non è che Draghi possa mettersi a risolvere tutto quello che gli altri non farebbero in meno di un mese! accontentiamoci se riesce a liberarci di Alitalia/Ita… non sono neanche sicura che Draghi possa mettersi a fare un decreto su una questione simile senza scatenare le reazioni degli altri partiti, ci credo poco che Draghi possa risolverci anche questa cosa, tra 3000 altri impegni. Il vostro era più che altro un auspicio, probabilmente infattibile, è incredibile l’inerzia, burocratica ma anche culturale, che caratterizza questo Paese: se non c’è qualcuno che si sbatte e si danna l’anima, tutto resta immutato e cambiamenti anche minimi, ovvi o di beneficio per tutti vengono rimandati, bloccati e guardati con sospetto/odio.

Ho letto da poco “21 lezioni per il XXI secolo” di Harari e anche in questo libro, come in Homo Deus, Harari parla dell’imminenza della rivoluzione informatica e biotecnologica (è un po’ una sua fissa), in toni abbastanza allarmanti. Poi però leggi queste notizie e pensi che ci potranno anche essere auto a guida autonoma, AI onniscienti o corpi umani sintetici, ma tanto in Italia le firme si continueranno a dover portare cartacee e ci saranno sempre una montagna di moduli cartacei da firmare e portare fisicamente nell’ufficio di riferimento. Un pensiero deprimente ma al contempo stranamente rassicurante, come un fax.

COMUNQUE: Battaglia giusta e sacrosanta, certo.!

Però fare una raccolta di firme (onerosa per i sottoscrittori, per giunta) con la consapevolezza che non esistono disposizioni che ne prevedano la validità per un determinato uso, per poi chiedere a un governo dimissionario di emanare decreti-legge ad hoc per metterci una pezza in fretta e furia, non mi pare molto corretto. Impressione personale, ovviamente.

