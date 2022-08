Perché così tante persone odiano Renzi?

Tutti i Leader della storia umana, sono stati odiati. Chi più, chi meno. Il problema è quando un Leader venga troppo odiato. Non mi sembra il caso di M.R., che rientra nello standard di odio, perlomeno dei Presidenti del Consiglio italiani.

I politici di carisma non lasciano indifferenti: si amano o si odiano, ma in generale quelli che più si espongono più si fanno detestare.

RENZI, essendo realista, non ha promesso – ma ha provato a realizzare – cose non folli e non irrealizzabili. Ma indispensabili per l’ITALIA. Che solo ora il popolo se ne è accorto. che! Per di più, lo ha detto chiaramente. E anche per questo e odiato. Questo, per il grande popolo, facile preda della propaganda banale, è stato troppo. Meglio gente che promette la luna senza possibilità reali di raggiungerla davvero, almeno finché è all’opposizione ti dà entusiasmo…

E poi, la cosa migliore che ha fatto, cioè il salvataggio di decine di migliaia di vite in mare, è stata considerata (come era) un atto normale e dovuto da chi lo approvava, e si invece è prestata benissimo alla peggior propaganda degli istigatori della guerra fra poveri, cosa a cui gli italiani sono sempre stati pronti. Per cui, invece di procurargli un meritato onore, è stata più o meno considerata uno dei peggiori capi di imputazione…

OK.Non conosco nessun politico che abbia da solo più del 50% dei voti… Ovvio che se hai qualsiasi incarico avrai la stragrande maggioranza delle persone che non si sentirà rappresentata da te. MA. Il popolo Italiano è inoltre famoso per i suoi odiatori di professione, per cui … lo è perchè è così che funziona. Chi se ne fa un problema, semplicemente, non fa il politico e -in genere- evita qualsiasi lavoro che lo espone ad un pubblico giudizio.

Se la politica fosse un reality, non è detto che non lo sia, verrebbe nominato con motivazioni diverse in quanto lo si invidia un pochino. La sinistra dice che è di destra la destra che è di sinistra e tutti che è antipatico. Sarà perché anche io sono fiorentina ma tutta questa antipatia non la vedo ansi ne vedo altri di antipatici. Renzi credo sia di centro ma più che altro è pragmatico per le cose da fare, odiato dalle ideologie alle quali della testa non gliene importa, l’importante è la pancia, i sentimenti, di odio e di amore.

E CON QUESTO POPOLO COMPARVE LA MELONI, COME DIVERSO TEMPO FA! "Comparve Hitler, un uomo di limitate capacità intellettuali, inadatto a qualsiasi lavoro utile, pieno di invidia e di amarezza contro tutti quelli che erano stati favoriti più di lui dalla natura e dal destino.

Odiava più di qualsiasi altra cosa proprio quella cultura e quella educazione che gli erano state negate per sempre. Nella sua disperata ambizione di potere, scoprì che i suoi discorsi sconnessi e pervasi dall'odio suscitavano gli applausi frenetici di quanti si trovavano nelle sue stesse condizioni e condividevano le sue opinioni. Raccattava questi relitti della società per la strada, nelle osterie, organizzandoli intorno a sé. In questo modo avviò la sua carriera politica. Ma ciò che veramente lo portò a diventare un Führer era il suo odio acerrimo contro ogni cosa di origine straniera e specialmente contro una minoranza inerme, gli ebrei tedeschi. La loro sensibilità intellettuale lo metteva a disagio e la considerava, non del tutto erroneamente, non tedesca." (Albert Einstein) Preso dal libro "The Human Side"

