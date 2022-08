ANGHE NELLA U.E. QUAMDO L’ACQUA TOCCA IL CULO SI IMPARA Q NUOTARE.

Caro energia, presidenza Ue: “Convochiamo riunione urgente dei ministri”. Prezzi dell’elettricità alle stelle dalla Germania alla Francia

Confesso di essere cavernicolo, ma continuo a non comprendere il motivo dell’esistenza di cose come la Borsa. Affidare le sorti di aziende e beni a speculatori amorali che, per farsi due piste di coca in più, per comprare l’ennesima villa, l’ennesima barca, devastano le nostre vite è da folli. Gente che non ha lavorato mezzo secondo nella propria vita, che non sa dare un valore a nulla e che non vale nulla, che si esprime con capricci, che gioca su di noi. E poi mi chiedono perché invoco il meteorite…

Leggete questo di seguito,Capirete perché è truffa. ( https://www.italiaoggi.it/news/gas-il-prezzo-si-fa-in-olanda-2573679 ) TRUFFA ENERGETICA,detta dal MINISTRO,fatta da MONOPOLISTI PRIVATI e da SPECULATORI di BORSA Amsterdam e Olanda,non su prezzi veri scambi e andamenti di Aziende energetiche. Questi NON PREZZI ma RICATTI,vanno FERMATI con ogni mezzo gli speculatori,subito,senza SE e senza MA,devono perdere tutto,non si truffano le Nazioni,il Gas va pagato il prezzo che era,(in aprile 2021 era 20,50 /MWh poi 63,5 /MWh a settembre),Punto, non è possibile farci strozzare senza difenderci,hanno attentato alla Stabilità delle Nazioni. è UN ANNO che lo Diciamo,NON c’è alcun motivo vero e di materiali,per fare aumenti energetici. Dopo questa esperienza TRUFFALDINA,NOI ITALIANI, dobbiamo renderci,INDIPENDENTI da TUTTO tutto ciò che è di VITALE IMPORTANZA,anche da ITALIANI,dopo si decide se conviene prendere da altre Nazioni, Come fa un’Azienda capace,i lavori che servono se li fanno Internamente,esternamente e una scelta di convenienza.FINE DEI RICATTI di TRUFFATORI e SPECULATORI,che giocano su valori che non possiedono,ALLO SCOPERTO,f Come fatto con il VIRUS,di provenienza sospetta,4 anni prima che arrivasse è stato emesso un BOND,INVESTIMENTO al 7,5% Speculativo,fatto sulla restituzione del capitale,se non arrivava una PANDEMIA MONDIALE,prima della scadenza,è arrivata 3 mesi prima.casuale?,ma?!,non sembra un caso,ma pilotato.

Ormai è pura speculazione. Non c’è scarsità di materia prima (e di sicuro non così elevata), né alcun indicatore che giustifichi questo livello di prezzi. Queste sono le situazioni che documentano il fallimento del libero mercato e della (fallace) teoria secondo la quale la “mano invisibile” normalizza tutto. Siamo entrati nella fase storica in cui le liberalizzazioni selvagge dei passati decenni stanno presentando il conto, e ci vorrebbero governi in grado di mettere la retromarcia, almeno per quanto riguarda mercati strategici come quello dell’energia, che non possono essere lasciati completamente privi di un sistema di regolamentazione dei prezzi. Per farlo però occorrerebbero veri politici con le p*lle quadrate, non questi impiegatucci (e non parlo solo di quelli italiani) capaci solo di intrallazzare per qualche poltrona e uno stipendio. “I tempi difficili creano uomini forti, gli uomini forti creano tempi facili, i tempi facili creano uomini deboli, gli uomini deboli creano tempi difficili”. Purtroppo attualmente siamo nel quarto quadrante.

Sono cmq curioso vedere fino a che punto l’economia si deve ridurre prima che questi intervengono anche timidamente. in eu ancora comanda il centro destra che in questo fantomatico mercato libero ancora investe credere in una maniera ideologica. Ma c’è l’una e l’altra. Mancanza. Ma dove sono andati gli economisti caldeggiatori del libro mercato, della concorrenza che si auto regola? Sono una razza estinta? Piuttosto che far come Fantozzi e la corazzata potionsky che hanno teorizzato una cag*ta pazzesca, sono spariti. Aggiungerei il far fabbricare oggetti di basso mercato in Cina, leggasi ad es. mascherine. Ma credo che non sia una questione di liberalizzazione o meno, dato che il problema non è a livello dei singoli stati, ma a livello internazionale. Quindi, anche qualora avessimo l’energia completamente nazionalizzata il problema del costo del gas ci sarebbe ugualmente. Magari non pagheremmo caro il gas che è stato comprato quando il prezzo era più basso, ma a regime poco cambierebbe. Il problema vero è che, per molti motivi (tutti sbagliati) ci siamo legati mani e piedi al gas, ed ora è un enorme problema liberarsi da questo giogo. La Magistratura, sempre pronta ad entrare a gamba tesa su tutto, dovrebbe individuare i responsabili di talune scelte assurde (No nucleare, vari NIMBY, burocrati no-tutto ecc) facendo pagare loro i danni.

Ma nei commenti che leggo! In parole povere non dovevamo fare altro che calarci le braghe davanti a Putin e oggi non ci ritroveremmo in questa situazione. Non è così? E poi fammi capire, ammesso pure che avesse prevalso la linea Conte il gas russo ci arriva attraversando il resto dell’Europa, Ucraina compresa; attingiamo dallo stesso tubo che alimenta la Germania ad esempio, la quale è più dipendente di noi. Secondo te Putin avrebbe detto agli altri Stati “Guardate il gas che mandiamo non è per voi, è per l’Italia; per voi non ce n’è e quel poco che c’è dovete pagarlo dieci volte tanto.”. Ti parte possibile? C’è una sola cosa che mi fa più paura della guerra: è il diritto di voto in mano a quelli come voi.

1: ringraziate con la faccia per terra che a liberarci dal nazifascismo siano stati gli americani; se fossimo stati „liberati“ dall‘Unione Sovietica di Stalin a quest‘ora staremmo messi peggio dell‘Ucraina, coi barconi di italiani che tentano di raggiungere la Libia. 2: se i russi hanno conosciuto un minimo di benessere dopo il crollo dell‘URSS lo devono agli investimenti occidentali. Ora Putin per mera bulimia di potere e per miope ideologia leninista sta riportando le lancette della storia indietro di sessant‘anni, facendo ripiombare la Russia negli anni bui del regime di Breznev. Perfino i cinesi, molto più scaltri e lungimiranti di lui, hanno capito che il comunismo non funziona e che per uscire dalla povertà ci vogliono i capitali occidentali. Come se non bastasse lo zar del Putinstan ha causato l‘allargamento della NATO a Svezia e Finlandia, dopo essersi infognato in una guerra di logoramento che gli è già costata mezzo esercito tant‘è che ha lanciato una campagna per reclutare altra carne da cannone da mandare al fronte a farsi ammazzare per la gloria e il denaro suoi e dei suoi oligarchi. Putin si è cacciato in un guaio dieci volte più grande di lui, un guaio senza vie di uscita onorevoli se non un‘improbabile vittoria sugli ucraini. La cosa di cui aver veramente paura è che la disperazione può portarlo a scelte catastrofiche per tutti. Speriamo che quest‘incubo finisca presto, non so come.

DRAGHI è mesi che sollecitava con forza il “migliore” e la UE a prendere i giusti provvedimenti ma è rimasto inascoltato. Adesso tutti a dire di fare in fretta. Sempre più ridicoli e pericolosi, tanto a loro che gli frega che i cittadini, ricordo, sono in affanno già dall’anno scorso e la crisi Ucraina non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Gasolio da riscaldamento a euro 1,88, costa meno dal distributore; bollette elettriche aumentate del 300%; pellet a 10 – 12 euro a sacchetto da 15 kg; senza parlare degli aumenti di tutto il resto. Il CONTE chi lo ha visto? Ah, si, Nìnemmeno e stato avvistato al meeting di Cl per lodarsi senza vergogna, tanto sa perfettamente che nessuno dei cosiddetti giornaloni lo criticherà o gli farà domande scomode sicuro del fatto (per il FATTO QUOTIDIANO) che i fondi per l’editoria da quando era insediato a Chigi sono stati mooolto generosi e si sa, il cane non morde la mano al padrone.

ANGHE NELLA U.E. QUAMDO L’ACQUA TOCCA IL CULO SI IMPARA Q NUOTARE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo