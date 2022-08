Cè gente che si chiede! perché Draghi Mattarella zitti nessuno di loro parla come aiutate le imprese piccoli imprenditori e commercianti chiudono si deve intervenire subito luce gas benzina gasolio si sta mettendo in repentaglio l’economia italiana basta un giorno per risolvere almeno in parte buon lavoro. Gente vi ripondo io. Siete gente esperta in qualunquismo. Vi dice nulla cosa trova sulla stampa di questi giorni: “Export da record: 572 miliardi in 12 mesi. Cosa spinge il made in Italy”. “Made in Italy: anno record per l’export oltre i 500 miliardi”. “Annata record per l’export agroalimentare italiano. Con un balzo del +21% è di nuovo record per l’export agroalimentare italiano”. “Nuovo record per il vino italiano: impennata dell’export nel 2021”. Se poi conosce qualcuno, come conosco io, che lavorava con la Russia le dirà che con le sanzioni non è cambiato nulla, anzi. Invece di vendere direttamente alla Russia si passa da un’altro stato neutrale, così oltre alla Russia ti fai un cliente nuovo che non avevi. Ma voi l’avete mandato a casa,e pretendete pure che vi parli,che vi consoli che vi prometta cose che non e sicuri di mantenere.Ma nonstante questo lui lavora per quello che voi chiedete,pur avendolo trattato a pesci in faccia.

Gas ed energia, servono 10-15 miliardi: da Draghi no ai partiti sullo scostamento di bilancio, punta al price cap

Il governo al lavoro per fare fronte all’emergenza gas ed energia, e sostenere famiglie e imprese. Sono almeno 10 o 15 i miliardi necessari per mettere in campo un provvedimento scudo, e servono subito. Misure indispensabili per non vanificare i 45 miliardi già investiti dall’esecutivo da inizio anno, che potrebbe arrivare sotto forma di nuovo decreto o come emendamento al decreto aiuti bis che deve ancora essere convertito in legge.

L’incognita resta quella delle risorse. Gli incassi sugli extraprofitti, circa 7/8 miliardi, sono ancora aleatori e quelli incassati già quasi finiti. Draghi ribadisce il no allo scostamento nonostante le istanze dei partiti. L’altro nodo sul tavolo di palazzo Chigi è quali provvedimenti adottare. Sicuramente pacchetti di energia a prezzi calmierati, soprattutto per le aziende che ne consumano di più, fondi per una cassa integrazione straordinaria per quelle imprese costrette a ridurre o fermare la produzione, schiacciate dai rincari di gas ed energia.

Sostegno anche alle famiglie: nuovi sconti per la benzina e giù i prezzi delle bollette, potenziando anche la possibilità di pagarle a rate. L’ipotesi che lo stato compri gas per poi rivendenlo a prezzi calmierati è sempre più concreta e darebbe sollievo alle aziende.

Allo studio anche un piano di risparmi energetici, anche se, per ora, vengono esclusi razionamenti. Draghi è determinato ad individuare una risposta strutturale, quindi europea. Il premier punta ad un tetto al prezzo del gas, che ritiene la strategia più efficace.