La coalizione fantasma per i media, ma che può vincere le elezioni: la vera sfida è Meloni-Draghi TERZO POLO

Non è vero che l’esito delle elezioni è scontato. L’esito è incerto. Il problema è che forse non è chiaro quali sono le due coalizioni che si fronteggiano. L’idea che l’alternativa sia tra la coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni e la coalizione di centrosinistra guidata da Enrico Letta è apparentemente ovvia, ma è assolutamente sbagliata. I capi del centrosinistra, come è logico, insistono molto sulla compattezza e pericolosità di un centrodestra controllato da una erede di Almirante.

L’arma migliore che hanno in una difficilissima campagna elettorale che li vede partire con uno svantaggio del 15 per cento è la paura della ondata reazionaria, o addirittura del fascismo. Sull’altro versante i partiti di centrodestra rivendicano la propria unità che contrappongono allo sfrangiamento della piccola alleanza che si è riunita attorno al Pd (Bonino, Di Maio, Fratoianni). E così non è ammesso guardare alla sostanza politica della battaglia che si è aperta dopo la liquidazione di Draghi. I sondaggi dicono che il centrodestra ha un vantaggio incolmabile. Magari un po’ esagerano, ma evidentemente sul risultato elettorale i dubbi sono molti.

DICONO O SOSTENGONO CHE.Il centrodestra guadagnerà almeno i due terzi dei collegi uninominali, per ragioni statistiche, e in questo modo i tre partiti del centrodestra si accaparreranno un numero di parlamentari superiore del 10 o del 15 per cento rispetto al numero dei parlamentari che avrebbero eletto con una legge proporzionale. Questo consentirà al centrodestra, anche con un risultato inferiore al 50 per cento, di avere la maggioranza assoluta in Parlamento. Ma non è una cosa ragionevole considerare il 55 o il 60 per cento dei parlamentari ottenuti dal centrodestra come un “blocco”. Saranno solo la somma dei parlamentari ottenuti dai singoli partiti della coalizione. Ciascuno dei quali partiti godrà del premio di maggioranza prodotto dagli uninominali, ma manterrà pienamente la propria autonomia politica. La legge elettorale non impone nessun vincolo di coalizione. Benissimo, a questo punto ci troveremo ragionevolmente dinanzi a un Parlamento dove la Meloni controllerà circa il 30 per cento dei parlamentari, Berlusconi un po’ più del 10 e Salvini un po’ più del 15. MA NON HANNO FATTO I CONTI CON LA COALIZIONE FANTASMA ,AZINE- ITALIAVIVA+ E CON GRAGHI, ESARA UNA BELLA SORPRESA PER IL BENE DEL ITALIA.

La coalizione fantasma per i media, ma che può vincere le elezioni: la vera sfida è Meloni-Draghi TERZO POLO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo