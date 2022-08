Ma perché Letta tace sull’aborto?

La destra sta prendendo piede negando l’utilità stessa della legge 194 e promettendone un suo poderoso ridimensionamento. E i leader (uomini) della sinistra stanno zitti, come fosse solo una “cosa di donne”

Nessuno vuole cambiare la legge 194, ma tutti ci provano. Adesso ci penseranno quelli con la fiamma. Quando la Ferragni fa denunce che ti aspetteresti da Letta. L’assurda regressione che stiamo vivendo era tutta in un talk di ieri sera su La7. Uno spettacolo raccapricciante sul diritto delle donne di interrompere la gravidanza. C’era una pseudo femminista (sono tutte femministe) Eugenia Roccella di Fratelli d’Italia che dava suoi dati, diceva sue verità sull’aborto farmacologico e faceva affermazioni attribuendole a femministe (vere). Mascherava le truci intenzioni di dare un’altra spallata alla 194 con una comunicazione “buona” tesa a dare sostegno alle donne a “tutelare la vita”. Ovviamente intervenendo sulla prima parte della legge. Filone preso di petto da chi già si sente premier, Meloni, quella con la fiamma.

MA LA COSA GRAVE NEL DIBATTITO IN DISCUSIONE. LETTA omette (strumentalmente) due cose fondamentali:

1. assieme alla Roccella, in era invitata anche la Boldrini: il confronto era assolutamente alla pari; se la Boldrini non è capace di fare il suo mestiere e far (pre) valere le proprie istanze non è colpa della destra; se era presente è perchè Letta ce l’ha mandata o invitata: e allora il problema non è che Letta tace, il problema è che Letta quando parla riesce (miracolo dei miracoli) ad essere meno incisivo del già suo predecessore Zingaretti

2. la relazione del ministro della sanità è a firma Speranza (quello del libro ritirato…), Leu Articolo1 PD faccia lei ho perso il conto delle giravolte in area mancina – o sbaglio? Ciò che ci riporta en passant è in realtà importantissimo: se è vero che i dati di quel rapporto (a firma PD) sono “annacquati”, la cosa sarebbe grave, e sarebbe ancora più grave che chi, paladini della 194, avendo documentata contezza della cosa, non abbiano scritto un bell’articolo in merito, all’atto della sua pubblicazione.

MA! Prima erano cattocomunisti, adesso sono cattoelitari, li avete visti tutti felici e contenti come se la ridevano alla tavola rotonda di CL? Con la destra al potere tornerà l’oscurantismo. #IOVOTOITALIAVIVA.

Al di là di strampalate opinioni espresse in salotti televisivi, a me pare che la voglia di discutere questi temi sia amplificata soprattutto da parte di sonori vocalizzi dei vari Pillon, Adinolfi ed altri dimenticabili protagonisti dei Family days del tempo che fu. Che dall’altra parte non si commenti abbastanza e non si prendano posizioni nette é per me inesplicabile, come si avesse paura di trattare argomenti ‘delicati’. Ma gli italiani mezzo secolo fa scelsero già una posizione netta a riguardo. Ed é confortevole una volta tanto guardare al profondo sud degli USA, dove in uno stato conservatore e repubblicano come il Kansas i cittadini hanno snobbato la Corte Suprema, votando al 60% per mantenere il diritto delle donne all’interruzione della gravidanza. Talvolta l’opinione pubblica non é così pecorona e retrograda come ci si vorrebbe far credere.

Ma perché Letta tace sull’aborto? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo