Caro energia, Draghi gela i partiti: no a nuovo deficit. Siamo solo in affari correnti

DRAGHI BUSOGNA MERITARSELO! NON MANDARLO A CASA PER TUOI INTERESSI, E POI TIRARLI LA GIACCA QUENTO TI SERVE. COMUNQUE! Il Governo Draghi è al lavoro per valutare le risorse da usare per finanziare nuovi aiuti a imprese e famiglie, in difficoltà a causa del caro energia. Provvedimenti che potrebbero prendere la forma di un maxi emendamento, più che di un decreto legge, vista l’attale situazione politica. Ma nulla sarà fatto di corsa: “Non sono in arrivo misure imminenti, siamo in affari correnti”. Intanto, anche in vista delle elezioni, i partiti stanno facendo pressing affinché nuovi sostegni siano coperti con uno scostamento di bilancio. Ma la linea del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del ministro dell’Economia, Daniele Franco, è chiara: no al ricorso a un aumento del deficit. Da Palazzo Chigi spiegano che “prima occorre trovare le risorse” e poi si possono prendere i relativi provvedimenti. Per reperire altre risorse, almeno 30 miliardi, c’è chi ipotizza un aumento della tassa sugli extraprofitti delle imprese del settore energia (ora del 25%). Soluzione però problematica visto che le imprese contestano il prelievo e finora il governo ha incassato poco più di un miliardo rispetto ai 10 preventivati.

Le ipotesi sono tante e varie, tra queste c’è la proroga del taglio delle accise sui carburanti, ovvero la conferma della riduzione di 30,5 centesimi al litro del prezzo della benzina e del gasolio. Come si legge su Il Corriere della Sera, lo sconto attuale scade il 20 settembre e ogni mese in più costa un miliardo. Un’altra ipotesi, ma sulla quale ci sono molti dubbi, riguarda la messa a disposizione di un pacchetto di settimane di cassa integrazione gratuita per le imprese costrette a fermare o a ridurre temporaneamente la produzione per via del caro-energia. Ancora, si pensa al rafforzamento del credito d’imposta sui maggiori costi delle bollette, che è del 25% degli stessi per le imprese energivore e gasivore e del 15% per le altre, ed è stato già finanziato anche per le bollette del terzo trimestre dell’anno con 3,4 miliardi di euro nel decreto legge Aiuti bis. Le proposte sul tavolo prevedono l’aumento delle aliquote del credito d’imposta, la sua estensione anche agli esercizi commerciali, la proroga al quarto trimestre del 2022

Il segretario leghista Salvini, dal suo tour in Calabria, offre “un armistizio” agli altri leader, anche “senza fermare la campagna elettorale”. Basta una call su zoom, ha spiegato, per trovare “una soluzione comune”. Quella indicata dall’ex ministro dell’Interno è ispirata alle misure prese in Francia: fissare al 4% il tetto degli aumenti delle bollette di luce e gas. “Abbiamo quantificato in 30 miliardi di euro l’intervento urgente e necessario per bloccare adesso gli aumenti delle bollette di luce e gas senza incorrere in sanzioni europee”, ha detto dando “per scontato” che Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni siano d’accordo.

“Meno male. Almeno uno c’è arrivato – la prima reazione del leader di Azione Calenda -. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro”. “Dopo Salvini anche Tajani ? oggi su repubblica? apre alla ns offerta” scrive in un post Calenda. “Ma per cortesia non giochiamo con le parole. La proposta rimane sempre la stessa: sediamoci insieme e portiamo una soluzione a Draghi sul caro bollette, assumendoci la nostra parte di responsabilità”

“L’emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Le iniziative che prenderà il Governo Draghi siano le più determinate e tempestive sia a livello nazionale che a livello europeo”, chiede il segretario del Pd Enrico Letta che assicura: “Troveranno il nostro sostegno”.

