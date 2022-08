Dove prendere i soldi per ridurre le bollette. Deve deciderlo il governo dimissionario o soprattutto dovrà deciderlo quello che si insedierà dopo le elezioni, e sarà un bel problema

Negli ultimi giorni l’ulteriore aumento del prezzo del gas in Europa ha spinto il governo uscente di Mario Draghi a considerare una nuova misura per ridurre le bollette ad aziende e privati, dopo il cosiddetto decreto “Aiuti bis” approvato a inizio agosto.

La misura non è imminente ma il governo ha spiegato ai giornali che dovrebbe verosimilmente approvarla a metà settembre, a ridosso delle elezioni politiche. L’orizzonte degli interventi sarà comunque piuttosto ridotto: Draghi ha già chiarito che non intende approvare “scostamenti di bilancio”, cioè finanziare le nuove misure contraendo nuovo debito pubblico, lasciando intendere che interventi più strutturali spetteranno al nuovo governo, che a meno di sorprese dovrebbe entrare in carica in autunno.

Una grossa e prevedibile gatta da pelare per Meloni & Co. La butto lì: proporranno scostamenti di bilancio improponibili, verranno bocciati dalla UE, inizieranno a dare la colpa alla UE brutta e cattiva.

Nel frattempo, come al solito o di consuetudine:

– il PD fa l’opossum, cinque proposte generiche per non proporre nulla

– la destra vuole spendere decine di miliardi, ma non si sa mai da dove vengono questi soldi

– i 5stelle vogliono fare debito, poi un giorno capiranno che i debiti andrebbero anche restituiti

– tutto il fardello è sulle spalle di Draghi.

Piccolo pensiero a margine. Continuo a non capire il motivo per cui le destre hanno contribuito a far cadere il governo Draghi (naturalmente lascio da parte i 5s, il loro motivo è chiarissmo, ma non è questo il punto). Alle destre non sarebbe politicamente convenuto aspettare la primavera e lasciare gli enormi problemi che ci attenderanno in autunno e inverno al governo Draghi? Sono veramente stati così stupidi da voler andare subito al governo, considerando la complicatissima situazione che ci attende? Oh, probabilmente non ci arrivo io e avranno fatto i loro calcoli…io mi sto chiedendo questa cosa dal giorno 1 della crisi di governo.

L’unica che sta in piedi, senza considerare l’opzione “sono una manica di imbecilli”, è la chiamata da Mosca. Per scatenare la crisi bastavano i 5S (e la Lega), a quel punto FDI non poteva tirarsi indietro (essendo all’opposizione da sempre) e FI fiutando l’aria che tirava è salita sul carro. Adesso i sondaggisti al governo ci mandi la Giorgia, che si fa l’inverno al freddo e poi “gli alleati” la fanno in tanti piccoli pezzettini.

Nel suo discorso al senato Draghi aveva, pur non nominandoli, esplicitamente “attaccato” la Lega e FI per gli ostacoli e le dichiarazioni fatte contro l’azione di governo, ignorando il M5S gia morto che pure aveva scatenato la crisi. In pratica, di fronte alla prospettiva di una fine legislatura passata a mediare posizioni che sarebbero diventate sempre meno mediabili, ha chiesto, soprattutto alla Lega, l’impegno a portare avanti l’agenda di governo senza strappi, cosa che però Salvini non poteva fare senza perdere la faccia di fronte ai gruppi di interesse che lo sostengono e a cui stava già promettendo veti ai decreti meno graditi (vedi quello sulla concorrenza). Votando la fiducia al governo e approvando i decreti presenti e futuri senza poterli modificare più di tanto, avrebbe travasato ancora più consensi dalla Lega a FdI e questo non poteva permetterselo. Non è un caso che, fra i tre partiti di destra, Lega e FI siano quelli che la sparano più grossa ora su mirabolanti provvedimenti per la popolazione, senza uno straccio di copertura ne di fattibilità reale. Devono tentare di grattare il fondo del barile dei consensi.

E vagli a spiegare a questi che i problemi energetici non si risolvono per decreto (o come al solito inventando debito). Ne parlano tutti come se fosse un’emergenza di qualche mese, mentre ci saremo dentro per parecchi anni. Sotto elezioni nessuno è così folle da dire che questa è la nostra nuova normalità. Devo dire che ne è valsa proprio la pena di fare cadere il governo nel bel mezzo di una crisi energetica senza precedenti, il tutto per accontentare i tassisti e i no termovalorizzatore.

PS: Ovviamente, per quanto umanamente e politicamente capisca la logica di queste strategie, le disprezzo profondamente specie in un periodo come questo. Sarà davvero una brutta gatta da pelare quest’inverno subito dopo le elezioni ed in concomitanza con la finanziaria e cadrà soprattutto sul nuovo governo. A pensar male uno potrebbe pensare che abbiano fatto (o sperino in) qualche accordo con la Russia.

Dove prendere i soldi per ridurre le bollette. Deve deciderlo il governo dimissionario o soprattutto dovrà deciderlo quello che si insedierà dopo le elezioni, e sarà un bel problema

