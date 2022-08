MELONI E GLI ALTRI “NO TRIVELLE” CHIEDANO SCUSA A RENZI E LO RINGRAZINO.

Fidarsi ancora di Meloni? Qualcuno dice che sia molto intelligente, se è così questa è una aggravante perché non ha fatto una cosa che è una a favore dell’Italia. Altro che Fratelli, ha trattato come figliastri da raggirare quelli che le hanno creduto.

Abbiamo giacimenti di gas in Adriatico, che lasciamo sfruttare alla Croazia che ce lo rivende, e petrolio in Basilicata, dove coi proventi hanno diminuito del 50% le bollette degli utenti.

Ora questa signora protesta per il rincaro dell’energia, ma nel 2016 era in prima fila per fermare le “trivelle” con un referendum truffaldino che se ne fregava della nostra indipendenza energetica e serviva solo a screditare il governo Renzi.

Il quale fu l’unico a tenere la barra dritta sfidando, come al solito, calunnie e impopolarità per servire il nostro Paese.

Quel referendum non raggiunse il quorum, ma Renzi fu chiamato servo di non si sa quali lobby, e dipinto come un affarista con le mani sporche di petrolio.

La magistratura aprì inchieste. Come quella “Tempa Rossa”, con grande clamore sulle prime pagine e poche righe quando finì nel nulla.

Il M5S, due anni dopo, stravinse in Puglia contro il gasdotto, la Tap, che oggi ci sta aiutando a uscire dalla dipendenza russa, e che fu completato con lo sbocco a Melendugno, senza alcun problema ambientale come già si sapeva, al costo di una ulteriore massiccia dose di calunnie e maldicenze su Renzi, che se le caricò sulle spalle per aiutare il Paese.

Fu il successivo governo Conte Salvini a fermare tutto quello che Renzi non era riuscito a mettere in salvo.

Meloni, Salvini, Berlusconi e Conte, con l’aiuto di ambientalisti ignoranti e dei soliti massimalisti della sinistra poltrone & sofà, ci hanno costretto alla dipendenza dal gas russo. Solo l’eredità positiva di Renzi e la capacità di Draghi sta superando gli effetti negativi sull’approvvigionamento.

Siamo il paese europeo che ha fatto più scorte e più rapidamente.

Purtroppo resta il problema del costo. Se li sentite nei TG non fanno che ripetere, come fossero loro idee, le misure sulle quali Draghi lavora da mesi, purtroppo depotenziato perché rappresenta un governo dimissionato. Da loro.

Nonostante questo sembra che ancora ci siano elettori che danno fiducia a questa gente. Pagano, protestano e poi votano per i responsabili dei nostri guai convinti che vadano premiati. Si è mai vista una follia del genere?

Le bollette alte mandatele a Meloni, Salvini, Berlusconi, Conte, Fratoianni e Bonelli e se siete tra quelli che votarono lo stop alle trivelle abbiate almeno il pudore di fare silenzio

