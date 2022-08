Paola Nunes poteva rimanere nei 5S. Mi meraviglia che un articolo così sia pubblicato, tanto valeva chiederlo a Di Battista.

Dritti verso la catastrofe ecologica e la recessione grazie ai “migliori” – HuffPost Italia (huffingtonpost.it)

Forse se avesse studiato un po’ di storia la signora Nugnes non avrebbe scritto questo articolo.

L’autrice dimentica il motivo che ha causato tutto questo. Forse pensa che per stare bene noi, gli ucraini dovevano sottomettersi all’invasore per non creare problemi all’Europa… e dimentica anche che dopo l’ucraina sarebbe stata la volta della Moldavia, della Polonia ecc. Ma sì, continuiamo a pensare a noi stessi, o all’ecologia della decrescita (in)felice e continuiamo a dipendere dal gas di un dittatore e criminale….Personalmente arei voluto maggiori sanzioni…e mi sarebbe piaciuto che avessero avuto maggior effetto. Infine vorrei che ci fossero meno speculazioni sia sui prezzi sia sulle.parole (come quelle dell’autrice dell’articolo)

Churchill, quando ancora molti tentennavano in UK, decise che bisognava fare una guerra totale a Hitler perchè sarebbe stato troppo pericoloso lasciarlo fare. Se Putin avesse preso l’Ucraina in una settimana, come pensava, non si sarebbe fermato li, ha dichiarato apertamente il suo odio per l’occidente decadente e ha teorizzato più volte la superiorità del modus vivendi in Russia e la necessità di ristabilire l’impero con confini molto più larghi degli attuali. Quello che noi pagheremo cara signora è il prezzo della libertà. Naturalmente, da tutti quelli che scrivono come lei, non c’è mai un accenno ad alternative, non solo sulle sanzioni ma anche sulle fonti energetiche dove boccia tutto ma non suggerisce niente, e non sa neanche che, pur con l’enorme problema delle scorie, il nucleare non produce co2.

Le centrali nucleari non producono gas serra. Hanno altri problemi, non piccoli: le scorie da seppellire e la stupidità umana ma dovendo scegliere il male meno drammatico ci farei un pensiero magari scegliendo tr le tecnologie più aggiornate.

La guerra ci ha posto di fronte a una realtà inconfutabile: da almeno 50 anni si sa che i carburanti fossili sono ad esaurimento e che la nostra civiltà industriale è basata semplicemente e totalmente su un fenomeno fisico di semplice comprensione: la combustione. Da due secoli non facciamo altro che bruciare, bruciare e ancora bruciare elementi fossili non rinnovabili, nelle nostre caldaie, nei cilindri dei motori dei nostri SUV, nelle turbine degli aerei, a costi virtualmente irrisori per le nostre tasche, ma incommensurabili per la bolla d’aria dentro cui viviamo. Macron ha parlato chiaro ai francesi: la festa è finita.

Paola Nunes poteva rimanere nei 5S. Mi meraviglia che un articolo così sia pubblicato, tanto valeva chiederlo a Di Battista. ultima modifica: da

