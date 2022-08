Renzi: “Letta voleva agenda Draghi è finito con agenda Fratoianni”

“Enrico Letta non ne sta azzeccando una neanche per sbaglio. Voleva l’agenda Draghi ed è finito con l’agenda Fratoianni”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Viareggio, a Gli incontri del Principe.

“Non so cosa sia successo a Letta. Ma da quando hanno annunciato le elezioni Enrico non ne sta azzeccando una, nemmeno per sbaglio”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

“Io voglio molto bene ai miei amici ed ex compagni del Pd e non lo dico in modo ironico. Per questo mi fa male vedere la strategia di Letta, che è una strategia suicida”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi agli “Incontri del Principe” a Viareggio (Lucca). “Il segretario dem – ha spiegato il leader di Italia Viva – ha detto che voleva mettere al centro della campagna elettorale l’agenda Draghi e ha imbarcato nell’alleanza Fratoianni, che gli ha votato la sfiducia 55 volte. Così da Draghi è passato all’agenda Bonelli facendo in pratica campagna elettorale per la Meloni”.

“Gli italiani – ha aggiunto l’ex premier – possono scegliere tra 4 coalizioni. Una, della destra, guidata dalla Meloni, che è contro Draghi. I 5 Stelle, con Conte, che hanno aperto la crisi contro Draghi. Poi il Pd, che ha detto di volere l’agenda Draghi ed è finito con l’agenda Fratoianni. Gli unici che hanno sempre sostenuto Draghi e lo vorrebbero ora a palazzo Chigi siamo noi”.

“Calenda incoerente? Ha fatto un errore a fare l’accordo con Letta, ha cambiato idea ed ha fatto bene. Se accetto di fare un passo di lato – ha aggiunto Renzi – è perché credo che il progetto politico sia molto più grande degli screzi caratteriali”.

