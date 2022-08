Il presidenzialismo che vuole fare la destra. È in realtà un semi-presidenzialismo, ed è in cima al programma elettorale: per capire come funzionerebbe bisogna guardare a una proposta del 2018. LA SOLUZIONE OTTIMALE SAREBBE QUELLA REFERENDARIA PROPOSTA E ALLORA BOCCIATA,DI MATTEO RENZI. SAREBBE STATA LA SOLUZIONE DI TUTTI I MALI POLITICI E POPOLARI ITALIANI.

Le critiche ai troppi poteri del presidente arrivano un po’ da tutte le parti: poi nessuno fa sul serio per cambiare l’assetto istituzionale, ma intanto si fa campagna elettorale. Già me li immagino Salvini e Meloni, nel caso ci sia un presidente anche solo di centro, lamentarsi della dittatura e della svolta autoritaria.

C’e governabilità perché c’e lo stesso presidente, ma Obama o Biden hanno avuto enormi problemi a governare senza la maggioranza alla Camera e/o al Senato. Mitterrand e Chirac si sono praticamente fatti da parte e lasciato governare il primo ministro durante le cohabitation. Con Macron adesso si parla di “scenario italiano”, con il partito del presidente che deve fare le larghe intese con la destra o con la sinistra. Per questo parlavo di serietà, serve voglia di collaborare e eventualmente fare un passo indietro. Se ognuno punta a salire nei sondaggi, c’e poco da fare.

Il passaggio da quarta a quinta repubblica aveva anche avuto come protagonista De Gaulle, eroe di guerra e vero uomo forte. A proposito di stabilità, si dimise per aver perso un referendum.

PS: leggevo un’analisi qualche tempo fa, l’Italia repubblicana e’ sempre stata considerata politicamente instabile, eppure e’ l’unica democrazia ad aver avuto lo stesso partito al potere per 50 anni

CHI E DUBBIOSO SUL PRESIDENZIALISMO CI DICE! Chissà se lo sanno a destra che in Francia si discute periodicamente di abbandonare il presidenzialismo perché concentra troppo potere nelle mani di una sola persona (Macron Jupiter, monarca repubblicano, etc.). E chissà se lo sanno che, una volta eletto, il presidente te lo tieni per cinque anni (giustamente lo hanno eletto i cittadini) e non puoi fare campagna elettorale con “dimissioni”, “a casa”, “elezioni subito” ogni volta che cambiano i sondaggi.

La storia della governabilità poi è un mito: fenomeni come l’anatra zoppa in USA o la cohabitation in Francia sono sempre possibili (o, come adesso sempre in Francia, l’assenza di una maggioranza parlamentare): con questa classe politica, auguri. La governabilità non la fa il sistema istituzionale, ma la serietà del parlamento.

AMICI DUBBIOSI! In Francia la proposta di abbandonare il semipresidenzialismo viene solo da singoli candidati isolati, come adesso Melenchon, che non hanno possibilità di vittoria e non arrivano neppure al ballottaggio.

È vero che il potere in mano al presidente è enorme, ma la governabilità va riconosciuta come effetto del sistema, basti guardare il cambiamento drastico dalla quarta alla quinta Repubblica. Per me il lato positivo è che nella politica americana e francese ci sono ovviamente costanti momenti di impasse, come è giusto che sia in democrazia, ma sono sempre causati da scontri politici su temi ben chiari e delineati. Qui in Italia casca un governo all’anno senza un reale perché.

Dire «elezione diretta del Presidente della Repubblica» vuol dire tutto e non vuol dire niente. Può significare:

1. Presidenzialismo all’americana

2. Semipresidenzialismo alla francese

3. Elezione diretta del PdR lasciandone inalterati i poteri attuali

La soluzione 3 esiste in diversi paesi europei (es. Austria, Portogallo, Irlanda…), dove il presidente è eletto dai cittadini ma ha poteri simili al nostro.

A me pare che quando viene agitata l’elezione diretta del PdR, e lo è stato varie volte nei decenni cominciando da Craxi negli anni ‘80, molti intendano in realtà questa soluzione.

Soluzione a cui sono contrario (come anche alla versione francese e americana): l’elezione diretta del PdR non ci avrebbe sicuramente dato presidenti della caratura di un Mattarella, di un Ciampi, o di un Einaudi.

Avremmo avuto Presidente della Repubblica gente come Berlusconi, o Grillo, o altri personaggi di simile basso livello.

Meglio e ottomale quello che proponeva e propone MATTEO RENZI che ci dice! In molti gridano alla deriva antidemocratica perché la destra ha proposto il presidenzialismo. Follia. Il presidenzialismo è radicato in tante moderne democrazie occidentali. Io preferisco l’elezione diretta del Premier, non del Capo dello Stato, ma questo non significa che la proposta della destra sia un attentato alla libertà. Impariamo a rispettarci, anche da avversari.

Diversi costituzionalisti avevano spiegato a Repubblica di non essere contrari al presidenzialismo, anche se ritenevano che la cultura politica in Italia non vi si adatti molto bene, a differenza per esempio di quella francese” – è questo il punto, la cultura politica in Italia (e quella degli elettori) si merita l’architettura istituzionale attuale. Al di là dei proclami, tutti sono (siamo) in fondo ben contenti dell’incertezza e della imprevedibilità che si porta dietro e comunque basterebbero pochi accorgimenti,l’elezione diretta del Premier, non del capo dello stato , e la presenza di una sola camera e una minore frammentazione dei gruppi parlamentari, per migliorare le cose…ma vorrebbe dire avere un’altra cultura appunto.

ORA Sempre i nostri costituzionalisti ci dicono (a suo tempo riforma renzi no ora si) che. la proposta di legge di MATTEO RENZI dovrebbe in realtà essere ampliata per modificare gran parte della seconda parte della Costituzione, per funzionare” Questo è il punto principale, passare a un sistema semipresidenziale non è né terribile né la panacea di tutti i mali, però di fatto richiede di riscrivere mezza costituzione. Si può fare, ma bisogna saperlo fare.E se lo fa la destra dubito che lo sappia fare. Questo e.Il problema della vicenda è che a chiederlo è la destra populista e sovranista, filorussa e compare di Orban e Trump. Non esattamente personaggi di cui fidarsi.

