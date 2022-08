Non è il momento di Cazzari al governo

Se dico cazzari intendendo Meloni&Salvini, non sto lanciando una offesa anche se odiosa; è, piuttosto, una semplice constatazione di fatto. Da qualche giorno anche Tajani si sta ritagliando questo ruolo. Confabulano tra di loro e poi la sparano più grossa di una eruzione vulcanica. L’ultima, sempre nella logica di spararla e poi vedere l’effetto che fa, riguarda la richiesta di ulteriore debito per 30 miliardi che lo Stato Italiano, ovvero noi, dovrebbe sottoscrivere per far fronte all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Sia chiaro, un indebitamento è necessario e anche utile in alcuni momenti. Ma questo non è il momento opportuno. Draghi fa sapere che intende aiutare famiglie e imprese ma non intende farlo indebitando lo Stato, e trova il sostegno di Tremonti, prossimo probabile ministro dell’economia per il centro destra. E qui sta la differenza tra un uomo di Stato e un cazzaro. Nei momenti difficili, fare buona politica economica richiede ingegno, competenza, capacità. Viceversa, fare politica economica indebitandosi, sempre e comunque, a tassi di interesse sempre più alti, è opera di incapaci e incoscienti.

I motivi per non indebitarsi, ora, sono due:

1. non si è mai visto nella storia repubblicana un esecutivo che chiede al parlamento uno scostamento di bilancio durante il disbrigo degli affari correnti, anche se, stando in Italia, ci sarà pur sempre un costituzionalista, di parte, pronto a spiegare come in una fase emergenziale anche un governo che non ha la fiducia delle camere sarebbe legittimato a sfondare i conti pubblici.

2. l’indebitamento di decine di miliardi, accompagnato da promesse elettorali che, se rispettate porterebbero a ulterioti indebitamenti, avrebbe l’effetto immediato di invitare la speculazione finanziaria a un inatteso banchetto a spese degli italiani. Si ripeterebbero le condizioni del 2011 quando Berlusconi dovette abbandonare il Governo a favore di Monti perché la speculazione finanziaria internazionale aveva individuato l’Italia come l’agnello da spolpare e degustare.

Insomma, questo non è il momento di cazzeggiare, è il momento delle responsabilità, della concretezza e dell’impegno. Un impegno basato sul rispetto delle regole comunitarie, sulla serietà delle intenzioni evitando di illudere l’elettorato con promesse mirabolanti. sulla consapevolezza che l’Italia vive in un mondo globale pronto a digerirsela. E un indebitamento può esserci solo dentro questo schema fatto di probità e trasparenza politica.

Nota a margine: i due partiti che hanno fatto cadere Draghi ora chiedono a Draghi che sia lui stesso a risovere i problemi, pretendendo, peraltro, qualcosa che egli non può fare perché deve tenere buoni i rapporti con Bruxelles e Francoforte e soprattutto non dare sponda all’ingordigia degli speculatori finanziari internazionali che già si leccano i baffi per le difficoltà italiane.

