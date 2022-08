L’ITALIA CE LA FARÀ CON DRAGHI.

Inflazione, in Italia sale all’8,4%, il livello più alto dal 1985. Carrello della spesa sempre più caro. Elettricità + 136%

L’indice “carrello delle spesa” raggiunge il 9,7%. Il surriscaldamento dei prezzi al consumo accresce la pressione sulla Banca centrale europea in vista del consiglio direttivo del prossimo 9 settembre quando verrà deciso un nuovo rialzo dei tassi. Il numero uno della Bundesbank Nagel: “Serve aumento dei tassi vigoroso”

Quindi gli altri si fanno la guerra e “” io pago ” direbbe l’immortale Totò. E le previsioni e gli obiettivi strategici in tutti i campi, l’indipendenza della nazione, i politici eletti a governare che tipo di previsioni, finaziarie,,economiche, commerciali hanno fatto perché ciò non accadesse???? Si sa ma non si dice e tra poco manco più pensare a voce moderata si potrà???? OK LO FA PURE MIA MOGLIE. Ma lungo andare! che palle.

Il caro Energia agevola il carovita… Ma mi raccomando, andate avanti con le rinnovabili… Tra poco con le rinnovabili d’inverno ci divertiremo un mondo… un mio amico che abita in Svizzara MI DICE. Io abito in svizzera e sono contentissimo delle mie 3 centrali nucleari che mi terranno bello al calduccio e mi forniranno corrente a 20-30 Rappi al Chilowattora… e l’inflazione è la piu bassa d’europa (Fonte Eurostat)

Alla faccia di chi ha sempre sostenuto che non ci fosse nessuna emergenza globale sulla pandemia e di chi continua a illudersi che avremmo potuto fare finta di niente sulla guerra in ucraina. Le principali cause di tutto ciò sono infatti il covid (e l’enorme impatto avuto sulla disponibilità di prodotti orientali in occidente) e la guerra della russia contro i vicini democratici (e l’impatto inevitabile sulle fonti energetiche mondiali). Assieme ovviamente al sempre più crescente impatto che stanno avendo in tutto il mondo il cambiamento climatico e un sistema economico sempre più deleterio e delirante se si guarda agli sprechi, alle inefficienze e al sovra sfruttamento delle risorse globali.

Chi non avesse ancora capito cos’è e cosa rappresenta l’agenda Draghi, da oggi non ha più scuse! Ho avuto un sentimento di tranquillità pensando al nostro paese, nelle sue (esperte) mani. Spero si realizzi: dipende soltanto da noi.

SERVE! Riascoltare Draghi dopo un mese di chiacchiere ipocrite e proposte insensate da parte di chi ha voluto privarcene per meschini interessi di potere personale, non è stato solo un richiamo a un metodo giusto di governo e a contenuti veri di rilancio del paese, ma anche un modo per riconciliarsi con una realtà politica fatta di serietà, competenza e lucidità che fa bene a chi vuole davvero bene all’Italia. Tutto sembra complicato, ma tutto è molto più semplice di quanto un gruppo di chiacchieroni incapaci vogliano farci credere. Gente come Conte, Berlusconi, Salvini e Meloni vanno puniti per avere privato il nostro paese della carta più forte da giocare per risolvere le crisi che si aggravano. Ma anche il PD di Letta, che si allea coi nemici dichiarati di Draghi e prepara il recupero di Conte in un vergognoso gioco delle parti elettorale svende l’agenda Draghi che oggi, a Rimini, è stata sintetizzata dal premier uscente con parole chiare ed efficaci. La standing ovation che le ha accolte non era organizzata dalla claque di partito al seguito di una Meloni qualsiasi. Draghi non ha partito ed è l’Italia ad avere bisogno di lui. L’unica forza politica in grado di farlo tornare al lavoro per il bene di tutti è il Terzo Polo. Bisogna rompere con coraggio il congelamento del paese da parte di un falso bipolarismo destra/sinistra. Quello è l’unico pericolo e il voto al Terzo Polo è l’unico utile per evitarlo. Lo so di sprecare fiato, ma non importa, l’ho fatto lo stesso. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ma la speranza che un eco liberi gli occhi dalle fette di prosciutto e gli orecchi dai tappi è sempre l’ultima a morire. È comunque, non credo manchi molto a vedere il vero volto di questo oscuro e infami previsioni destrose che, ripeto, ha messo in ginocchio questo paese svendendo a prezzi stracci ai suoi amici mafiosi dell’alta finanza. Qualcuno lo aveva capito e ci aveva pure avvisato. Davvero non si capisce come sia possibile, ancora oggi non riuscire a vederlo. Chiunque, con un minimo di competenze di macroeconomia, non può non vederlo. Solo un atteggiamento intriso di forte ideologia può impedire di vedere ciò che è palese, alla luce del sole.

