Di mafia si parla sempre di meno.

Il cambio dev’essere individuale e intimo, un’obiezione di coscienza, non di gruppo: diffondiamo il “vangelo” della legalità nelle scuole.

Sono in pochi a parlare e in pochissimi a voler ascoltare cosa sia la mafia oggi. Anestetizzati nel mondo reale e persino in quello virtuale. L’ondata d’indifferenza che sta avvelenando il dibattito pubblico sul tema delle mafie rischia di sovvertire qualsiasi politica di prevenzione e di contrasto. Si arriva addirittura all’assurdo di disprezzare chi ne parla, come fosse una colpa anziché un merito. Rigurgiti verso il rispetto delle regole (disgusto verso la legalità), situazione mai verificatasi prima in uno Stato che vuol definirsi ancora di diritto.

Viviamo ormai una condizione di assuefazione, uno status che per molti aspetti nasconde condivisione e complicità. Silenzi e omertà ci hanno resi insensibili, hanno alterato la capacità di reazione sostituendola con il silenzio complice. Ci sono ancora parti importanti della società civile troppo contigui alle mafie. Questa complicità nasce anche da un cortocircuito mediatico, generato per sedare il cittadino ed è stato per molti aspetti accuratamente congegnato.

Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio pensavamo di avere anticorpi sufficienti contro il virus letale della mafia e della mafiosità, che gli errori e soprattutto le omissioni del passato ci avessero reso irrimediabilmente più reattivi, invece, stiamo vivendo nella società degli ignavi. Il silenzio sempre più collaterale è l’essenza con cui si esprime oggi chi asseconda le mafie. Sto zitto tanto non sono affari miei! Al massimo posso fare il leone da tastiera, poi alla prova dei fatti, la lotta vera alle mafie si dissolve come neve al sole.

Mi diceva sempre il mio caro maestro Antonino Caponnetto che la gente aveva paura di agire perché costatava che fosse più conveniente restare immobili a guardare e non capiva che così facendo avallava sempre di più il potere delle mafie. Così ci si abitua a tutto. Può accadere come, in effetti, è già successo che tantissimi giovani seguano cantanti rap che inneggiano alla mafia e ai boss mafiosi, nel silenzio scandaloso di tutti, a volte con il consenso e le autorizzazioni di pubbliche autorità.

Questo lasciar passare tutto è ignobile e rende forte la mafia che in tal modo dimostra il suo potere smisurato. Non si può far finta di non vedere e di non sentire quando si ricoprono cariche pubbliche. Chi esprime avversità verso mafia e mafiosità oggi diventa quasi un nemico. Posso assicurare che quando oltre venti anni fa parlavo di mafie in Molise ero continuamente accusato di ledere gli interessi economici della mia terra, i miei conterranei e il turismo della mia regione. Ci vuole un cambio di marcia che scuota da dentro le coscienze e porti a emarginare il mafioso e il corrotto e a esaltare l’onesto e il rispettoso delle regole. Devono vergognarsi i primi due e non chi sono ossequioso delle regole!

La nostra magnifica Costituzione può fare da faro. Molte delle colpe le hanno anche i partiti politici poiché hanno creato un simile momento storico, hanno chiuso spesso gli occhi quando nei loro organici arrivavano persone indegne (corrotti e mafiosi) che però portavano voti. Dobbiamo operare nelle scuole, raccontare lì cosa sia veramente la mafia. Il ricordo delle tantissime vittime di mafia va portato tra i più giovani come un atto d’amore. Oggi c’è una gran sproporzione tra il silenzio e il “rumore” sul tema delle mafie. Il primo prevale nettamente sul secondo! I più giovani, quando vado nelle loro scuole, mi chiedono: cosa possiamo fare noi? Rispondo sempre allo stesso modo. Tutti devono fare la loro parte, nessuno escluso. Cambiare la mentalità (ad esempio, quella che osanna i corrotti e i mafiosi), il linguaggio, urlare a squarciagola quanto sia importante il rispetto delle regole e dell’altro, studiare, anelare la cultura della solidarietà e del rispetto dell’altro.

Occorre agire, ovunque, contro la cultura della mafiosità, nel mondo reale e in quello virtuale. La mafiosità esiste in ognuno di noi. Il cambio di mentalità che ci tocca avviene anche denunciando e avendo uno Stato che non ci lasci mai soli. Uno Stato che faccia l’impossibile nelle azioni di prevenzione e di contrasto contro le mafie. Invertiamo la rotta, facciamo diventare la lotta alla mafia come voleva Paolo Borsellino e cioè “un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.

Di che cosa possiamo accusare il cittadino se in primis non sia lo Stato a dare il buon esempio? Nel mio vissuto fino a oggi non ho mai visto una repulsione così vasta nel parlare del tema delle mafie. Bisognerebbe aprire l’era in cui lo Stato finalmente impegni seriamente e concretamente le sue migliori risorse nella lotta alla mafia, come chiedeva inutilmente Giovanni Falcone. Il cambio dev’essere individuale e intimo, un’obiezione di coscienza, non di gruppo: diffondiamo il “vangelo” della legalità nelle scuole. È lì che vinceremo l’ultima battaglia contro le mafie. Un giorno l’onestà trionferà e il merito avrà un valore e sarà allora che le mafie saranno definitivamente annientate.

Di mafia si parla sempre di meno. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo