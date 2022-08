Ma credete davvero che al trio Lescano (Meloni, Salvini, Berlusconi) interessi qualcosa di questa povera Italia? Se così fosse non avrebbero sfiduciato Draghi. Davvero siamo circondati da partiti pagliacci!! Dobbiamo coltivare sempre più la fedeltà al progetto di Renzi e favorire la nascita di un centro liberal riformista con le sue proposte serie che vedano ancora Draghi alla guida del paese, e per questo. Io sto con Draghi e voto il terzo polo di Calendae Renzi

DRAGHI ALLA GUERRA DEL GAS

Già nella primavera scorsa Draghi aveva posto al Consiglio europeo l’esigenza di frenare il costo del gas.

Allora il suo allarme colse come in contropiede i nostri partner, che presero atto della posizione italiana, ma non si pronunciarono nel merito.

Da noi i frondisti anti Draghi, soprattutto Conte, parlarono di un insuccesso del PdC, con un certo compiacimento, come se questo avesse giovato all’Italia.

Nel successivo Consiglio europeo, all’inizio dell’estate, Draghi ripropose con più urgenza il tema. La situazione si era aggravata e nel dibattito che si aprì si crearono due schieramenti.

Con l’Italia si schierarono Francia e Spagna, in posizione contraria la Germania seguita da un gruppo di paesi così detti “frugali”, questa volta in veste anche di produttori – esportatori, che chiesero di soprassedere ad ogni decisione.

Ursula Von der Leyen mediò e si convenne di completare uno studio sui dati consolidati in base ai quali decidere in un Consiglio da convocare ai primi di Settembre.

La riunione è convocata per il 9 settembre, ma sia i dati che circolano nei ministeri dell’energia dei Paesi UE, sia soprattutto il macroscopico aumento dei prezzi, hanno modificato molte posizioni, tra le quali quella della Germania che ora sembra disponibile a concordare una soluzione unitaria.

Le due principali proposte di Draghi sono: lo sganciamento del prezzo del gas da quelli delle altre fonti energetiche, trascinati verso l’alto senza alcun motivo se non questo aggancio; la definizione di un tetto al prezzo di acquisto, una misura che per funzionare ha bisogno di essere adottata comunitariamente, per ovvi motivi, e non da un singolo Paese, come demagogicamente propone Salvini.

Passerà la linea Draghi? Per l’Italia, ma anche per l’Europa, questo è auspicabile, perché si tratta di una misura di regolazione di un mercato reso selvaggio da pochi soggetti, monopolisti multinazionali, che traggono profitto non dalla libertà degli scambi, ma dalla posizione dominante che hanno acquisito per la debolezza dei decisori politici nazionali, quando non dalla complicità di alcuni di essi.

Il governo Draghi sta superando, in Italia, la posizione di vantaggio data a Gazprom per la compiacenza politica di Conte, Salvini e Berlusconi, sulla quale il patriottismo di Meloni ha chiuso entrambi gli occhi.

Come sempre avviene i responsabili dei guasti sono quelli che protestano più fortemente per nascondere i propri errori.

Ora chiedono a Draghi di agire da solo, di stanziare chi dice 30, chi 50 miliardi fuori bilancio, cioè a debito, secondo la vecchia regola italiota, che con una mano ti dà il “ristoro” e con l’altra, poi, ti fa pagare il conto con tasse e balzelli. Chi vuole essere fatto fesso si accomodi e voti per loro.

La truffa politica è arrivata al punto di far dire a Salvini che Draghi dovrebbe prendere esempio da Macron che ha stanziato 50 miliardi per soccorrere famiglie e imprese.

Si è dimenticato di dire che, prima di Macron, Draghi ne ha stanziati 45 di miliardi e ora si appresta a stanziarne almeno altri 10, tutti senza sforamento di bilancio. Cioè senza aumentare il debito che pagheremmo caro.

Salvini e i suoi evidentemente stavano al governo come valige nel deposito bagagli. Questo è un saggio del disastro che un governo di destra comporterebbe.

Draghi deve restare al suo posto e questo può accadere solo se il Terzo Polo sarà forte in Parlamento.

Un’altra possibilità non c’è.

