Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: “Dal 26 dicembre ’91 aspettavo di stappare la mia migliore bottiglia”

L’idiozia disumana del commento di Rizzo è doppiamente dannosa. Non solo dal punto di vista strettamente umano, ma anche da quello politico. Impedisce infatti la possibilità di esprimere un giudizio critico nei confronti della politica di Gorbaciov. Facendo infatti di ogni erba un fascio (sic!) Non consente di evidenziarne l’insuccesso, che ha portato alla completa affermazione del capitalismo consumistico e liberista divenuto ormai la religione dell’occidente filo-americano.

Ci si chiede perché Marco Rizzo “sopporti” di vivere nel corrotto occidente quando ha tutte le carte in regola per fluire nel luminoso mondo putiniano. Forse perché qui, fortunatamente siamo ancora in democrazia, può scrivere commenti del genere, e fare la politica che fa, senza che procurarsi una accidentale caduta dall’alto o uno sfortuato avvelenamento? Uno che brinda per la morte di un uomo credo si definisca da solo. Un miserabile.Credo che non ci sia molto da commentare. Gesulado Bufalino diceva che ” l’uomo è un essere dotato di una grande intelligenza e di una IMBECILLITA’ senza limiti” Cosa ti aspetti da uno Stalinista? A questa persona sarebbe servito essere un generale di Stalin! Quando morirà Rizzo nessuno festeggerà semplicemente perché a nessuno importa che lui sia vivo o morto. Nullità miserabile.Rizzo Meloni Salvini Berlusconi. Tre mondi diversi, tre mondi uguali. Se fossi come lui terrei 4 bottiglie in fresco ma siccome mi ritengo intelligente nn lo faccio.

Quando non si ha visibilità perchè si è fuori dalla storia……….Ecco perchè è giusto che democraticamente certi figuri scompaiano dalla politica italiana

Utenti twitter contro l’esponente di Italia sovrana e Popolare.”Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo”.. Fa discutere il tweet di Marco Rizzo che, morto l’ex presidente dell’Urss Mikhail Gorbaciov, posta una immagine di una bottiglia di spumante ricordando la data della dissoluzione dell’Unione sovietica, appunto il 26 dicembre 1991, quando il Soviet delle Repubbliche del Soviet Supremo ratificò le decisioni di Gorbaciov, che si era dimesso da presidente il giorno prima, e dissolse formalmente l’Urss. Energica la reazione degli utenti, con decine di tweet di risposta contro l’uscita del leader del Partito Comunista, candidato alla Camera con Italia Sovrana e Popolare.

