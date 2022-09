Enews 821 DI MATTEO RENZI

Ho ancora negli occhi le immagini della straordinaria notte fiorentina. Abbiamo riempito la Sala Rossa del Palazzo dei Congressi con i nostri sogni. E con i nostri progetti. Entrando ho avuto un brivido e, mentre sono salito sul palco, con la musica di “Viva La Vida” come 14 anni fa, ho sentito il vostro calore e il vostro affetto. Grazie!

Io non vedevo da anni quella sala così strapiena. E stasera faremo il bis, con Carlo Calenda al Superstudio di Milano, celebrando la nascita di Renew Europe in Italia. Appuntamento alle 18, vi aspettiamo!

Rispetto a ieri sera, gli appassionati del genere – poveri loro! – trovano su YouTube l’intero mio intervento. Per chi ha meno tempo:

1. Qui una pillola sul derby Meloni-Draghi.

2. Qui una pillola su Conte – Covid.

3. Qui una pillola sui diritti civili.

4. Qui una pillola sul Mes.

A proposito di diritti civili. Oggi ho pubblicato questo video su TikTok. Molti ci hanno preso in giro perché, nello stesso momento noi, il Pd e Berlusconi siamo sbarcati su questa piattaforma dedicata ai giovani. Potremmo dire che è la prima e unica cosa su cui ci siamo trovati d’accordo in campagna elettorale. Ma, scherzi a parte, credo sia importante parlare il linguaggio dei più giovani, purché si affrontino questioni serie. Non sono andato su TikTok per raccontare barzellette, ma per parlare di cultura, diritti civili, reddito di cittadinanza, lavoro. Ieri ho parlato della 18App, oggi di unioni civili. Parlare con i ragazzi prendendoli sul serio, secondo me, è un modo giusto di fare campagna elettorale sui contenuti.

Pensierino della sera. Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Polo vota Calenda e Renzi. Chi vota centrodestra vota Meloni e Salvini. Chi vota Pd vota Letta e di Maio. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.

Un sorriso,



P.S. Chi può aiutarci in campagna elettorale attraverso i social – qui Instagram, qui Twitter, qui Facebook, qui TikTok – e Telegram è il benvenuto. Ma è importante anche darci una mano attraverso un piccolo contributo economico. Il nostro obiettivo è raggiungere a settembre 200.000€ di microdonazioni. Ieri abbiamo raccolto 5.412 €. Siamo a -195.000: ci aiutate anche con piccolissime donazioni? Grazie!

Enews 821 DI MATTEO RENZI- ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo