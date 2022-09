Il M5S si sta buttando a estema sinistra, che a un passo dal estrema destra.

Dall’inizio della campagna elettorale sta insistendo molto su temi cari all’elettorato che lui (il CONTE del GRULLO) sostiene progressista, ma e populista fino al osso.

Il M5S si sta buttando a estrema sinistra? domanda intrigante…se così fosse auguri vivissimi agli elettori che si riconoscono in quella parte politica: sarà ancora più arduo scegliere chi sprecherà il loro voto. Conosco diversi anziani (tutti uomini), in passato elettori comunisti, che da anni votano 5 Stelle per rifiuto alle logiche atlantiste e moderate del centrosinistra.

Sono molto affascinati dagli aspetti popolari e meridionalisti del movimento.

Da un punto di vista di politica spicciola della setta grullesca, ha senso.

In primo luogo, fa parte di un processo di epurazione della parte “destra” del Movimento, che inizialmente aveva raccolto consensi molto trasversali da tutti gli scontenti di destra e sinistra, presentando temi sia di destra che di sinistra (se vogliamo ragionare su queste logiche). Sicuramente la direzione che vuole dare Conte è quella.

In secondo luogo, è anche realisticamente l’unico bacino di voti al quale si può guardare. Quello di centro è conteso da PD, Renzi, Calenda e Forza Italia. I voti di destra sappiamo a chi andranno. Recuperano quindi temi iniziali duri e puri del Movimento, per la parte a sinistra.

“Sembra che Conte si stia regolando di conseguenza” dice tutto quello che c’é da dire. Non c’è niente di progressista, solo populista, in Conte, e Bersani, Bettini &c, e tutto l’elettorato che gli va dietro

MA VI CONSIGLIO DI “Guardate che il trasformismo, la capacità di dire tutto e poco dopo il contrario di tutto, la firma sotto leggi indifendibili e becere e soprattutto la tendenza a trattare gli elettori come se nel cranio avessero solo segatura fanno parte da sempre del loro DNA”.

Ci sono cose fatte dal M5S che non dimenticherò mai, a cominciare da come hanno guadagnato consensi, lo streaming (poi dimenticato); “1 vale 1” (poi dimenticato), la macchine del fango, i complottismi, i gilet jaunes, taxi del mare, governo gialloverde, decreti sicurezza, e soprattutto la quantità sterminata di balle, balle, balle, ma non come tutti gli altri politici, no, più grosse, più assurde, più sfrontate. Solo Salvini cerca di batterli in questo.E diverse volte ci è riuscito.

Il M5S si sta buttando a estema sinistra, che a un passo dal estrema destra.

