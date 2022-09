Perché si parla di abolire i jet privati

La proposta di Verdi e Sinistra Italiana ha fatto discutere su un tema non secondario nella mitigazione del cambiamento climatico

Non capisco veramente come si possa sostenere una misura così stupida..

Vietiamo anche le mega ville allora, le macchine costose, le piscine private, vietiamo la first class sugli aerei perché consuma 4 volte un passeggero normale.

Geniale: una bella norma probabimente inattuabile (vietare cosa? i voli brevi? la proprietà dei piccoli jet per i cittadini italiani? l’atteraggio ed il decollo dagli aereoporti italiani? la costruzione da parte di imprese italiane? ed i jet privati grandi? e gli aerei privati ad elica? e gli elicotteri? ) che incide su una frazione minima – la quota italia rispetto al mondo del 4 % del 2 o 3 % – delle emissioni totali di CO2…

Mi pare giusto focalizzare il dibattito su questo e non chessò su come fare in modo che l’italia smetta di utilizzare 2/3 % di energia (compresa quella che muove i treni e ricarica le auto elettriche) prodotta bruciando idrocaburi tanto per stare sul semplice (lasciamo stare le cose più complicate tipo conciliare equo sviluppo e benessere per tutti 8 miliardi che siamo al mondo e risorse ed ambiente). Ecologia da pensierini di terza media a mio giudizio.

Ci sono 1000 esempi dove la persona ricca consuma più di una povera. La soluzione è vietare solo i comportamenti che impattano significativamente sulla popolazione e tassare, anche pesantemente, altri comportamenti che corrispondono a un privilegio di pochi.

Mi sembra la classica misura da invidia in salsa ecologista verso chi se li può permettere.

Capisco che i privilegi dei ricchi non piacciano alle persone normali e a quelle povere. Tuttavia le risposte sono tutte nell’articolo: l’aviazione civile da sola produce il 2-3% delle emissioni totali, quella dei voli privati il 4% di quel 2-3%.

no ai jet privati : riduzione delle emissioni = risparmio sulla spesa pubblica italiana : riduzione dei vitalizi e del numero dei parlamentari

Chiaramente le proporzioni non sono matematiche, ma il senso del discorso è molto simile.

Questo è il motivo per cui SI e Verdi sono condannati a prendere percentuali basse e non avranno mai il mio voto, sono il movimento 5 stelle della sinistra.

PS: Perdonate, ma mi prudono le mani.

Premetto, anche se suona benaltrista, è solo che proprio non reggo più certe minuzie in faccia a tutto resto.

Non ho il tempo di fare fact checking o il giornalista, faccio quello che posso…

Sono comunque andato a vedermi i consumi di un 737 e siamo su i 90Kg di CO² per ora.

Valori che cambiano di poco con un 777.

Si presuppone un valore simile per i jet privati (forse un poco più alto).

Ovviamente se vediamo i valori per persona, sono di un ordine di grandezza più grande per i jet privati: 15 persone VS 150 per un 737.

Anche se non riesco a trovare i consumi di un Gulfstream, per esempio.

Quanto consumano le navi cargo mediamente per ora? 90 Tonnellate di CO² per ora: tonnellate.

Sono d’accordo quando si propone di prendere il treno invece di un aereo per le tratte sotto le 2h di volo! Ma anche 3h!

Bloccare i jet privati, dico troppo se dico sembra solo specchietto per allodole?

PS: provate a trovare quanto inquina un jet privato per ora: io ho trovato solo “fantomatici” articoli che si autoreferenziano e parlano di 2Ton per ora (?!).

PPS: mi posso permettere sono EasyJet e una utilitaria, non ho io, o amici, o parenti alcun jet.

Perché si parla di abolire i jet privati ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo