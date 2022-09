Ricordo agli avversari politici nonché amici del PD che è stato Letta a dichiarare “accordi con tutti tranne che con Italia Viva”, quindi perché piagnucolate se noi di ItaliaViva in campagna elettorale evidenziamo le enormi contraddizioni del vostro programma e dei vostri alleati?

La forza della Destra dipende dagli errori fatti in questi anni dal PD e non certo dovuta ai meriti di Meloni e Salvini o al destino cinico e baro.

Il PD vuole andare avanti ripetendo ed aggravando i soliti errori?

Non si stupisca allora se si ripeteranno le solite sconfitte.

Siamo ancora fermi alla dicotomia fascismo/comunismo?

Dopo più di quattro anni e tre segretari cambiati per il PD è colpa ancora di RENZI?

Il Terzo Polo cioè Italia Viva+Azione&associati sta provando a cambiare modo di fare politica incardinata nella competenza, nella innovazione, nel buonsenso e nel equilibrio sociale.

L’equità non si trova nell’esproprio proletario delle ricchezze altrui o nel assistenzialismo ma nel creare nuove ricchezze e nuove opportunità per tutti.

L’uguaglianza si ottiene dando a tutti le stesse opportunità di partenza ma dopo anche a ciascuno secondo i meriti.

Il TerzoPolo di Renzi e Calenda è per uscire dallo schema ideologico Fascismo/Comunismo di oltre 80 anni fà per costruire un’ITALIA prospera e protagonista nel mondo grazie alle enormi risorse intellettuali, culturali ed ambientali. #TerzoPolo

ORA ! Dire che se Letta o Meloni si oppongono il confronto tv a 4 non si possa fare è una assoluta fake news. È sorprendente che anche tra i giornalisti ci sia chi avvalori questa ipotesi, che dalla Rai arrivino indiscrezioni in tal senso. Se i giornali hanno dubbi, si rivolgano a veri esperti, a giuristi, ma non alle indiscrezioni anonime. La Rai ha la piena facoltà di organizzare il confronto tv, indipendentemente da chi accetta o meno: faccia gli inviti a tutte le coalizioni e organizzi la serata, se qualcuno ha paura e non si presenta è una sua scelta, ma la Par Condicio in quel caso non c’entrerebbe nulla.

Se Letta rifiuta il confronto con Calenda, la coalizione di sinistra può essere rappresentata da Di Maio o Fratoianni. Se Meloni rinuncia, la può sostituire Salvini. Di certo non possono essere la leader Fdi e il segretario del Pd a decidere cosa possano o non possano fare le emittenti.

Diverso era il caso del faccia a faccia tra Letta e Meloni, allestito da Vespa proprio in accordo con quei due partiti ed escludendo tutti gli altri: un blitz contro la legge che giustamente l’Agcom ha bloccato. Su questo sarebbe interessante conoscere il parere della responsabile formale della serata, ovvero la direttrice del Tg1 Maggioni: ne era al corrente? Era d’accordo?

Ricordo agli avversari politici nonché amici del PD che è stato Letta a dichiarare “accordi con tutti tranne che con Italia Viva” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo