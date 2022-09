Grazie a Matteo Renzi e Carlo Calenda per averci dato quello che chiedevamo da tanto tanto tempo.

Milano 2 sett 2022 _ Brividi ma anche l’emozione per aver constatato, e non ce n’era ragione, che il TerzoPolo ha una squadra formidabile degna dei due leader che lo gestiscono Matteo Renzi e Carlo Calenda. Tutti gli oratori hanno fatto interventi che hanno toccato i nostri animi e li hanno inorgogliti. Con loro rimetteremo Mario Draghi a PdC e l’Italia in sicurezza. Matteo Renzi e Carlo Calenda giganteschi nei loro interventi a muso duro contro gli assembramenti di dx di sx dei grillini e alle loro ridicole performance elettorali pseudo politiche per abbindolare l’elettorato boccalone o fancazzista.. Differenza: costoro parlano alla pancia del loro elettorato, TerzoPolo parla al cuore e alla testa di tutti gli italiani. Fiero di essere di Italia Viva.In tanti a Milano. Non solo per il lancio di una #campagnaelettorale, ma per la nascita di un progetto che finalmente darà casa a tanti elettori, alle loro idee e ai loro sogni. Matteo Renzi e Carlo Calenda insieme sul palco guidano la proposta più nuova e più credibile per l’#italiasulserio. #terzopolo .

Se andate a vedere il podcast di stamattina di Massimo Giannini su La Stampa vi viene la pelle d’oca per la sequela di offese che ci ha lanciato.Per fortuna ci sono molti che hanno un cervello per pensare e fare delle scelte senza leggere nessun giornale,ormai tutti sono asserviti ai loro padroni e sarebbero capaci di dirti che gli asini volano. Bisogna documentarsi per conto propio e ragionare sulle cose vere. Andate avanti con coraggio sperando che gli italiani votino e che non si lascino attrarre come le allodole dagli specchi. Ormai tutti i giornalai della carta stampata e televisiva stanno pubblicizzando la destra italiana, sicuramente hanno e avranno il loro tornaconto. Cmq la determinazione dell’intelligenza vincerà come sempre sull’ignoranza. Basta aspettare sulla riva del fiume. I giornalai sono stati sempre dipendenti e servi vanno anche loro dove si mangia,noi tutti del terzo polo avdiamo avanti tutta con il gruppo .Grazie CALENDA RENZI E TUTTO IL GRUPPO.

E siamo destinati a crescere come TERZO POLO intanto.. @snam e il sogno di Mattei diventa realtà, siamo destinati a essere un hub europeo di gas e idrogeno verde. La Ue ha varato un piano ambizioso e @snam con DENORA realizza la primaGigaFactrory in Italia. Puntare su rigassificatori, su estrazione metano dall adriatico, e soprattutto su idrogeno verde sia per acciaierie,siderurgia insomma e mezzi pesanti su strada,treni e aerei.@Snam, quotata in Borsa, sottovalutata, varrebbe almeno il triplo se la conoscessero bene.Tra i soci CDP e Banca d Italia. Comunque ecco la strategia, ha accordi con FFSS, TENARIS,EDISON,MUBADALA,SHELL,ENI.

È il tempo della concretezza e della serietà, del coraggio del futuro, della responsabilità dell’oggi. È il tempo dell’Italia, sul serio, e noi la faremo. #ItaliaSulSerio.

Grazie a Matteo Renzi e Carlo Calenda per averci dato quello che chiedevamo da tanto tanto tempo.Che bella accoppiata . Ora tutti insieme per conquistare il posto che ci aspetta. IO VOTO TERZO POLO. Ho finalmente rivisto gioia e passione a parlare del futuro del Paese, ascoltarvi tutti è stata una ventata di aria fresca! Complimenti a questi due “Ragazzi” che stanno lottando per portare di nuovo…….MARIO DRAGHI AL GOVERNO. Soltanto le persone intelligenti CAPISCONO questa loro GRANDEZZA D’ANIMO……Speriamo che in ITALIA LE PERSONE INTELLIGENTI SIANO TANTE!!!!!

Debutto in tandem a Milano del Terzo Polo, Calenda-Renzi. La grande partecipazione, 6000 persone nel Super Studio di via Tortona ( molti restano fuori, interviene la polizia per la ressa) ,dimostra che siamo di fronte ad una grande realtà.Bella squadra di persone competenti, con una bella rappresentanza femminile, super preparata e grintosa. Apre Renzi ”Siamo l’unico voto utile perché l’Italia torni a crescere”. Chiude Calenda ”E’ indubbio che il terzo Polo e’ una cosa che crescerà, sia prima che dopo le elezioni e cambierà lo scenario politico italiano”. Si’..e’ una grande realtà che si è concretizzata pur nella diversità caratteriale dei due…ed e’ davanti ai nostri occhi con un #Renzi grintoso, simile ai vecchi tempi, a dimostrazione che può essere veramente il suo nuovo inizio, e con un #Calenda, che pur non avendo la capacità oratoria di Renzi, e’ molto sincero, serio, che crede nel progetto. In quale città poteva iniziare un progetto così innovativo, entusiasmante, che si rivolge alla platea degli elettori con ideali e valori in cui credere, contenuti reali e fattivi.. se non MILANO, la città’ delle grandi sfide, che sa mettersi in discussione, che ci prova sempre, che sa rialzarsi e scommettere su se stessa… città ideale per rappresentare il loro progetto che è solo all’inizio…il bello deve ancora venire!

